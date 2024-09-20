آخر تطورات قضية الشيخ صلاح التيجاني والبلاغات المقدمة ضده

فجرت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة، مفاجآة من العيار الثقيل بشأن قضية الشيخ صلاح التيجاني، التي أثارت جدلال واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار القبض على الشيخ صلاح التيجاني بتهمة التحرش بإحدى السيدات.

وكشفت تحريات رجال الأمن، أن صلاح التيجاني، لا ينتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وذلك وفقا لما ورد في بيان رسمي أصدرته الطريقة التيجانية.

صلاح التيجاني يحرر محضر ضد سيدة اتهمته بالتحرش

صلاح التيجاني حاول الدفاع عن نفسه على طريقته الخاصة، وقام بتحرير محضر ضد السيدة ووالدها اتهمهما فيه بالتشهير والإساءة لسمعته، ونفى معرفته بالفتاة التي حررت ضده محضر أكدت فيه أن التيجاني أرسل لها صورا مخلة خادشة للحياء، لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص، مدعيةً كونه «شيخ الطريقة التيجانية الصوفية» بالتحرش بها وإرساله صورًا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

الشيخ صلاح التيجاني

مهندسة معمارية تتهم صلاح التيجاني بالتحرش



يستعرض "الموجز"، خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لواقعة التحرش التي اتهم بها الشيخ صلاح التيجاني.

البداية عندما اتهمت مهندسة معمارية تدعى خديجة خالد، الشيخ صلاح الدين التيجاني، بالتحرش الجنسي، وادعت خديجة أن الشيخ أرسل لها صورة خادشة للحياء، عبر دردشة خاصة على فيسبوك.

وأكدت خديجة، أنها صدمت من تصرفات الشيخ، مشيرة إلى أنها كانت تعتبره عائلتها مقربًا، وأعربت عن إستيائها مما فعله التيجاني، قائلة "دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي"، مشيرة إلى أنها حاولت مرارًا تحذير عائلتها من خطورة الوضع مع الشيخ، لكنهم ظلوا يتابعونه بلا انتقاد.

من هو الشيخ صلاح التيجاني



الشيخ صلاح الدين التيجاني، المعروف أيضًا باسم صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني، هو فقيه ومحدث ومقرئ، وله العديد من المؤلفات في علوم الشريعة الإسلامية والتصوف. وُلد في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 12 يونيو 1958، وأصبح واحدًا من أبرز شيوخ الطريقة التيجانية في مصر. ومع ذلك، قرر الشيخ محمد الحافظ التيجاني في عام 2000 فصله من الطريقة بسبب محاولاته المتكررة للانقلاب على شيخ الطريقة وأخذها منه.

قام صلاح الدين التيجاني، بعد فصله، بتأسيس الزاوية التيجانية في إمبابة بمحافظة الجيزة، وأعلن تدشين الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة، حيث قدم أوراقها إلى مشيخة الطرق الصوفية لاعتمادها، إلا أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية رفض اعتماد الطريقة الجديدة، مؤكدين أن التيجاني خالف الأعراف والتقاليد الصوفية، وطالبوه بالاعتذار والعودة للطريقة الأصلية، لكنه رفض.

صلاح التيجاني شيخ المشاهير

وعُرف صلاح الدين التيجاني بأنه شيخ العديد من المشاهير مثل فيفي عبده، وسمية الخشاب، وأحمد سعد، وعمر طاهر وعبدالرحيم كمال وعلاء مرسي ونشوى مصطفى والفنان حجاج عبدالعظيم وغيرهم. ويدّعي البعض أن التيجاني كان له دور كبير في زواج الفنان أحمد سعد وسمية الخشاب، خاصةً وأنها أكدت في ذلك الوقت أن هناك روحانيات مشتركة تجمعها بأحمد سعد بسبب اتباعهما للشيخ.

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