فليك يورط برشلونة.. بيان صادم من يويفا ضد النادي الكتالوني

تعرض نادي برشلونة لعقوبة صارمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد الواقعة الأخيرة في مباراتهم ضد موناكو بـ دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2024-2025.

سبب معاقبة برشلونة وتورط فليك

وشهدت مباراة برشلونة ضد موناكو الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، رفع أحد المشجعين لافتة تحمل شعار النازية واسم الألماني هانزي فليك المدير الفني للنادي الكتالوني.

ويعد ذلك مخالفة لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تمنع رفع الشعارات السياسية أو الدينية.

ويستعرض الموجز بيان يويفا الناري ضد برشلونة بسبب هانزي فليك

بيان ناري من يويفا ضد برشلونة

وقال يويفا في بيان رسمي: "تتعلق الاتهامات الموجهة إلى برشلونة بالعنصرية أو سلوك تمييزي آخر، وفقًا للمادة 14 (2) من لوائح الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "قررت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط الأمر بتنفيذ التدبير التأديبي المعلق الذي فرضته هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قرارها الصادر بسبب السلوك العنصري لمشجعيه، أي منع نادي برشلونة لكرة القدم من بيع التذاكر لمشجعيه خارج أرضه للمباراة التالية في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفقًا للمادة 26 (3) من لوائح الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وواصل يويفا: "كما تقرر تغريم نادي برشلونة 10 آلاف يورو ومنعه من بيع تذاكر مبارياته الخارجية لمباراة إضافية في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب السلوك العنصري لمشجعيه، ويتم تعليق الحظر المفروض على بيع تذاكر مبارياته الخارجية لمدة عام مع وقف التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار الحالي".

برشلونة

أول رد من برشلونة على عقوبة يويفا

ومن جانبها، ردت نائبة رئيس النادي إيلينا فورت هذا التصرف بأنه "مخز"، وعلقت على بيان الاتحاد الأوروبي مضيفة: "إنه أمر مقزز ومحزن أن يتصرف شخص يقول إنه يحب النادي بهذه الطريقة، كل شيء له حدود، لا يمكن تكرار هذا الأمر أبدًا".

فليك يعلق على أزمة برشلونة

وقال فليك: "أعتقد أن إيلينا فورت أعطت الإجابة الصحيحة، أي شيء أقوله سيكون أكثر من اللازم، لا أعتقد أن الأمر يستحق إضافة أي شيء أكثر مما قالته إيلينا بالفعل".

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