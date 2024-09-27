موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024-2025.. اعرف ازاي تضبط الساعة

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي، حيث يهتم الكثيرين بإعادة ضبط الساعة، بعد تغيير وتحويل التوقيت من الصيفي إلى التوقيت الشتوي، كما يتساءل الكثير عن قانون تطبيق التوقيت الشتوى وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها ويوضح الموجز في السطور التالية موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير التوقيت الصيفي



ومن المقرر أن يكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة الأخيرة من شهر اكتوبر المقبل، حيث يتم تطبيق التوقيت الصيفي من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، كل عام.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر.

وبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، حيث تم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل2023، حيث يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، بينما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، ومن المقرر العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

ويوفر تطبيق التوقيت الصيفى 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، ويرشد استغلال الطاقة، وذلك حسبما أعلن مجلس الوزراء في تصريحات سابقة.

كيفية إعادة ضبط الساعة في الهواتف بعد موعد التطبيق الشتوي

1- الدخول على قائمة الإعدادات.

2- اختار تغيير الوقت والتاريخ change time and date.

3- قم بتغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 11:00 مساء.



مواعيد عمل وغلق المحال التجارية بعد ضبط التوقيت الشتوي

ويريد العديد من المواطنين معرفة مواعيد عمل وغلق المحال التجارية بعد ضبط التوقيت الشتوي، ويوضحها لكم الموجز كالتالي:

-تبدأ المحال التجاري العمل من 7 صباحا حتى 10 مساء.

- مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة لتغلق المحلات الساعة 11 مساء.

- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح الورش والأعمال الحرفية 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساء باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

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