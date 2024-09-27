تحميل كتاب الامتحان فلسفة اولى ثانوي ترم اول للعام الدراسي 2024/2025 pdf

يتساءل الطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي العام، عبر محركات البحث جوجل، رابط تحميل كتاب الامتحان فلسفة اولى ثانوي ترم اول pdf, وذلك تزامنًا بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025.

كتاب الامتحان فلسفة اولى ثانوي ترم اول 2024/2025

يسعى الطلاب والطالبات للحصول على الطبعات الحديثة من الكتب الخارجية، والتي تحتوي على المناهج الدراسية المعدلة، إذا كانت هناك أي تغييرات, والتي تعد أحد المصادر التعليمية الأساسية التي يعتمد عليها الطلاب لمساعدتهم في استيعاب المنهج.

يعتبر كتاب "الامتحان" من بين الكتب الأكثر استخدامًا بين طلاب المرحلة الثانوية في كافة المواد، وخاصة في مادة الفلسفة, لذا, يقدم موقع “الموجز” رابط تحميل كتاب "الامتحان" في مادة الفلسفة لطلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، نسخة جديدة للعام الدراسي 2024/2025.

تحميل كتاب الامتحان فلسفة اولى ثانوي ترم اول pdf

محتويات كتاب الامتحان في الفلسفة 2024/2025

يتميز الكتاب بكونه يحتوي على شروحات مبسطة، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات ونماذج الأسئلة التي تساعد الطلاب في فهم المنهج بشكل أفضل, يتضمن الكتاب كل الدروس والوحدات المقررة خلال الفصل الدراسي الأول، وتشمل محتوياته ما يلي:

تحميل كتاب الامتحان فلسفة اولى ثانوي ترم اول pdf

الشرح والتدريبات

الوحدة الأولى: مبادئ التفكير الفلسفي الموضوع الأول: التفكير الإنساني الموضوع الثاني: الفلسفة - نشأتها وتعريفها وأهميتها الموضوع الثالث: خصائص التفكير الفلسفي ومهاراته



الاختبارات الشهرية

اختبارات الشهر الأول على الموضوع الأول

اختبارات الشهر الثاني على الموضوع الثاني

نماذج الامتحانات العامة

نماذج امتحانات كتاب الامتحان

نماذج امتحانات الإدارات التعليمية

إجابات أسئلة الكتاب

تحميل كتاب الامتحان فلسفة اولى ثانوي ترم اول pdf

يمكن لأولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024/2025 تحميل كتاب "الامتحان" في الفلسفة للفصل الأول بصيغة PDF، من خلال الرابط هذا الرابط تحميل الكتاب.

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