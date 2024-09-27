حلوان والقاهرة وبدر وعين شمس.. استعدادات الجامعات لـ العام الدراسي الجديد 2024/2025

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، بإعداد الجداول والمقررات الدراسية ، وانهاء عمليات تطوير البنية التحتية وقاعات المحاضرات، والمعامل .

ويستعرض الموجز خلال هذا التقريرتفاصيل استعدادات الجامعات المصرية لـ العام الجامعي الجديد .

التعليم العالي تعلن استقبال 3.7 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التعليم العالي عن استعدادات الجامعات المصرية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى المعاهد الحكومية لاستقبال 3.7 مليون طالب خلال العام الجامعي الجديد 2024/ 2025، مؤكدة أن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات اللازمة.

استعدادات جامعة حلوان للعام الدراسي الجديد

استعدادات جامعة حلوان لاستقبال العام الجديد

كشفت جامعة حلوان عن استعداداتها للعام الجامعي الجديد ، من خلال حزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية.

وأعلنت جامعة حلوان عن جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي شهدتها مرافق المدينة الجامعية استعداداً للعام الدراسي 2024/2025

وبدأت الجامعة في تسكين الطلاب الجدد بالمدينة الجامعية اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، حرصها على توفير بيئة سكنية متميزة للطلاب، مؤكداً أن الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب في أجواء مريحة ومحفزة للدراسة والإبداع.

استعدادات جامعة بدر للعام الجامعي الجديد

جامعة بدر تنهي استعدادات استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

وأنهت جامعة بدر أيضا استعداداتها لاستقبال عام جامعي جديد، وطلاب جدد وقدامى، وأوضح الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة أنه تم التنسيق مع جميع عمداء الكليات لمتابعة سير العملية التعليمية، وفقا للمناهج المقررة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في كل ما يتعلق بالحياة الجامعية،وتشجيع الطلاب على البحث والابتكار، والاهتمام بمواهبهم المختلفة.

وأشار رئيس جامعة بدر إلى أن الجامعة حريصة على تقديم أعلى مستوى من التعليم العالي لتضاهي كبرى الجامعات الدولية، إلى جانب تأهيل الطلاب لأسواق العمل في الداخل والخارج، وأن الجامعة حريصة على استثمار إمكاناتها البشرية والمادية، وأن تساهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي أبرماتها الجامعة في تقدم تصنيفها عالميا.

وأضاف أن جامعة بدر تتيح للطلاب امكانية السفر للخارج في إطار الاتفاقيات التي تربط الجامعة مع العديد من كبرى الجامعات العالمية، بهدف نقل الخبرات واطلاع الطلاب على ما يحدث في هذه الجامعات في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب الحرص الدائم على رفع مهارات وكفاءة كافة المنتسبين للجامعة في مختلف الكليات.

وأوضح أن الكليات النظرية الموجودة في الجامعة تتمتع ببرامج دراسية جديدة ومختلفة عن نظيرتها بالجامعات الأخرى، وهى تلبي احتياجات أسواق العمل في مصر والخارج، وتقدم للمجتمع خريج قادر على التميز والبناء في شتى المجالات.

استعدادات جامعة عين شمس للعام الجديد

جامعة عين شمس تستقبل الطلاب الجدد بمهرجان كبير

ونظمت جامعة عين شمس مهرجانا طلابيا كبيرا استقبلت خلاله الطلاب الجدد بالجامعة، واستهلت به العام الدراسي الجديد 2024/2025،.

ونظمت خلال المهرجان العديد من الفاعليات من بينها حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

مجلس جامعة القاهرة يؤكد جاهزيتها لاستقبال العام الجديد

وخلال اجتماعه الأخير ناقش مجلس جامعة القاهرة استعداداتها لاستقبال العام الجديد والطلاب الجدد، كذلك ناقش المجلس، انتهاء جميع الكليات من الإستعداد لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024/2025، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب القدامي والجدد وبدء تسكينهم وفق القواعد والضوابطالمحددة.

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