شروط التقديم لوظائف المدراس الرياضية.. والأوراق المطلوبة وأخر موعد للتقديم

وظائف المدارس الرياضية.. يبحث الكثيرين عبر محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية عن شروط التقديم لـ وظائف المدراس الرياضية، وعن الأوراق المطلوبة، واخر موعد للتقديم على تلك الوظائف.

ويرصد لكم جريدة الموجز خلال السطور التاليه كافة التفاصيل المتعلقة عن وظائف المدارس الرياضية وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف.

وظائف المدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لوظائف المدارس الرياضية، وهي كالتالي: مدير مدرسة رياضية، وكيل مدرسة رياضية (إعدادي، ثانوي) في المحافظات التالية: القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج، والأقصر.

الأوراق المطلوبة لوظائف المدارس الرياضية

صور من الشهادات:

- المؤهلات الدراسية.

- شهادة التنمية المهنية والصلاحية، معتمدة من شئون العاملين والمدير العام، بختم شعار الجمهورية.

شهادات الماجستير والدكتوراه:

معتمدة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات.

تقارير الأداء:

صورة آخر تقريرين لتقويم الأداء عن عامي 2022 و2023، معتمدين من شئون العاملين والمدير العام.

السيرة الذاتية:

توضح الوظائف السابقة وتواريخها والدورات الحاصل عليها.

بيان حالة من قسم الجزاءات:

بعدم وجود جزاءات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.بيان من إدارة الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية.

مستندات إضافية:

أي مستندات إضافية يرغب المتقدم في تقديمها (شهادات تقدير، دورات تدريبي قصصة، مهارات حاسوبية).

شروط التقدم لوظائف المدارس الرياضية

المؤهل العلمي:

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على بكالوريوس تربية رياضية على الأقل.

الخبرة:

- مدير مدرسة: قضاء 4 سنوات في وظيفة معلم أول «أ».

- وكيل مدرسة: قضاء سنة على الأقل في وظيفة معلم أول «أ».

السمات الشخصية:

توافر الكفاءة والجدارة من خلال الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية.

رؤية تطوير:

يجب أن يكون لدى المرشح رؤية واضحة لتطوير المدرسة الرياضية.

التدريب:

يُفضل أن يكون حاصلاً على دورة تدريبية في الإدارة المدرسية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

موانع التقديم على وظائف المدارس الرياضية

- وجود جزاء بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لأكثر من 5 أيام.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الحرمان من أعمال الامتحانات.

المستندات المطلوبة لوظائف المدراس الرياضية

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة توضح تقارير العامين السابقين، الجزاءات، والموقف من الإحالات، معتمدة من الإدارة المختصة.

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