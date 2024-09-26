رابط التقديم في وظائف مصر للطيران.. أعرف التخصصات المطلوبة

رابط التقديم في وظائف مصر للطيران.. تقدم شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، فرصة فريدة للانضمام إلى فريق عمل متميز يسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

و بغض النظر عن تخصصك أو خبرتك، ستجد في مصر للطيران بيئة عمل محفزة ومبتكرة تساهم في تطوير مهاراتك وقدراتك.

رابط التقديم في وظائف مصر للطيران

يقدم لكم موقع الموجز، رابط التقديم في وظائف مصر للطيران، وذلك بعد ارتفاع محرك البحث عنها من قبل الراغبين في الانضمام إليها.

وظائف مصر للطيران

الوظائف المطلوبة لمصر للطيران وشروطها

أعلنت شركة الطيران عن عدد من الوظائف الشاغرة، وهم 20 أخصائي نظم، و3 أفراد للعمل كمهندسي اتصالات، وذلك عن طريق التعاقد، بعقد عمل محدد المدة، وذلك بالشروط الآتية:

شروط وظيفة أخصائي نظم

- بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلى.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط وظيفة مهندس اتصالات

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله اتصالات / حاسبات بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية

- إجادة الحاسب الآلى.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القيد بنقابة المهندسين.

شروط عامة لشغل كل وظائف مصر للطيران

- ألا يزيد سن المتقدم على الوظائف الشاغرة عن 28 عامًا عند بداية قبول الطلبات.

- الوظائف متوفرة للذكور والإناث على السواء.

- أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية «بالنسبة للذكور» بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران، أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

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