siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الخدمات

رابط التقديم في وظائف مصر للطيران.. أعرف التخصصات المطلوبة

وظائف مصر للطيران
وظائف مصر للطيران

رابط التقديم في وظائف مصر للطيران.. تقدم شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، فرصة فريدة للانضمام إلى فريق عمل متميز يسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

و بغض النظر عن تخصصك أو خبرتك، ستجد في مصر للطيران بيئة عمل محفزة ومبتكرة تساهم في تطوير مهاراتك وقدراتك.

رابط التقديم في وظائف مصر للطيران

يقدم لكم موقع الموجز، رابط التقديم في وظائف مصر للطيران، وذلك بعد ارتفاع محرك البحث عنها من قبل الراغبين في الانضمام إليها.

وظائف مصر للطيران

الوظائف المطلوبة لمصر للطيران وشروطها

أعلنت شركة الطيران عن عدد من الوظائف الشاغرة، وهم 20 أخصائي نظم، و3 أفراد للعمل كمهندسي اتصالات، وذلك عن طريق التعاقد، بعقد عمل محدد المدة، وذلك بالشروط الآتية:

شروط وظيفة أخصائي نظم

  • - بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.
  • - إجادة اللغة الإنجليزية.
  • - إجادة الحاسب الآلى.
  • - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط وظيفة مهندس اتصالات

  • - بكالوريوس هندسة أو ما يعادله اتصالات / حاسبات بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.
  • - إجادة اللغة الإنجليزية
  • - إجادة الحاسب الآلى.
  • - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
  • - القيد بنقابة المهندسين.
لا يفوتك

الآن رابط الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران.. بالرابط والخطوات

افتتحه السيسي اليوم.. معلومات هامة عن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

شروط عامة لشغل كل وظائف مصر للطيران

  • - ألا يزيد سن المتقدم على الوظائف الشاغرة عن 28 عامًا عند بداية قبول الطلبات.
  • - الوظائف متوفرة للذكور والإناث على السواء.
  • - أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.
  • - الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية «بالنسبة للذكور» بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.
  • - تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.
  • - يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران، أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

اقرأ أيضًا

بمرتبات 25 ألف جنيه.. التقديم على وظائف الضبعة النووية 2024

برابط التفاصيل.. جامعة طيبة التكنولوجية تعلن فرص عمل جديدة لأعضاء هيئة التدريس

لا يفوتك

عاجل| «مصر للطيران» تلغي رحلات برلين غدا الخميس 14 مارس 2024

لهذا السبب.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى مطار ميونخ غداً

رسالة هامة من «مصر للطيران» إلى عملائها بخصوص رحلات ألمانيا| تفاصيل
تم نسخ الرابط