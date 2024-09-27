موعد مباراة الزمالك اليوم في كرة اليد كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، لخوض مباراة صعبة وقوية مساء اليوم، في أول أيام كأس العالم للأندية لكرة اليد “السوبر جلوب 2024”.

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة الزمالك ضد توباتي البرازيلي مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الجارية.

موعد مباراة الزمالك ضد توباتي البرازيلي في كأس العالم لكرة اليد

وستنطلق مباراة الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك اليوم أمام توباتي بطل أمريكا الجنوبية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية لكرة اليد

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

ستذاع جميع مباريات البطولة، عبر شاشة أون تايم سبورتس.

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

قائمة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

ويشارك الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي للعبة.

أحمد الأحمر – كريم هنداوي – محمود خليل "فلفل" – يوسف ناجي – أكرم يسري – بلال محمد جلال – أحمد حسام – عبد الله إمام – زياد حشاد – أحمد سامح – عمر ماجد الفولي – عمر عطية "بيبو" – عمر الوكيل "بكار" – محمد مؤمن "دودو" – مازن رضا – شادي محمود خليل – محمد طارق – يوسف علي صلاح.

يد الزمالك رجال

مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد وموقف الأهلي والزمالك

وتأتي مجموعات كأس العالم لكرة اليد ليتم تقسيمها كالآتي..

المجموعة الأولى: الزمالك المصري - فيزبريم المجري - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - برشلونة الإسباني - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي - ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد اليوم

الجمعة 27 سبتمبر:

الخليج ضد كاليفورنيا إيجلز - 3 عصرا.

الأهلي × جامعة سيدني - 6.30 مساء.

الزمالك × توباتي - 9 مساء.

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