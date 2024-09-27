مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع خدمات الاتصالات مع تطبيق التوقيت الشتوي

يترقب العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال بدء تطبيق التوقيت الشتوي لمنافذ بيع خدمات الاتصالات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، وفقًا لإعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يأتي هذا القرار تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق المواعيد الشتوية للمحال والمراكز التجارية، وننشر لكم التفاصيل عبر الموجز.

مواعيد العمل الشتوية لمنافذ بيع شركات الاتصالات

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع شركات الاتصالات، والتي ستكون على النحو التالي:

من السبت إلى الأربعاء: تبدأ المنافذ العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة والنصف مساءً.

يوم الخميس: يمتد العمل من التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: يبدأ العمل من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة والنصف مساءً.

تأتي هذه المواعيد بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الاتصالات في أوقات مناسبة، وهو ما يعكس التزام الجهاز القومي بتنظيم الاتصالات بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفيرها بطريقة أكثر ملاءمة وراحة.

مواعيد العمل في المراكز التجارية

أما بالنسبة لمنافذ بيع خدمات الاتصالات المتواجدة داخل المراكز التجارية، فإنها تلتزم بالمواعيد التي تضعها تلك المراكز، لضمان تنسيق سلس بين مختلف مقدمي الخدمات. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحسين الإجراءات وتبسيط الوصول إلى الخدمات المتنوعة.

تحسين جودة الخدمة وتطوير البنية التحتية

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين تجربة العملاء في قطاع الاتصالات، خاصة مع تزايد الاعتماد على تلك الخدمات في الحياة اليومية. وتأتي مواعيد العمل المنظمة ضمن جهود الدولة لتعزيز مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. كما يُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

التوقيت الشتوي 2024

بالتزامن مع إعلان مواعيد العمل الشتوية، من المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بدايةً من 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، مما يؤثر على مواعيد العمل في العديد من القطاعات الأخرى أيضًا.

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