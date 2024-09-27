الأهلي ضد الزمالك.. كم يحصل الفائز بلقب السوبر الإفريقي 2024-2025؟

تتساءل الجماهير “كم يحصل الفائز بلقب السوبر الإفريقي 2024-2025؟” في مباراة الأهلي ضد الزمالك، التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

لذلك، حرص “الموجز” على أن يقدم لكم في هذا التقرير، إجابة سؤال كم يحصل الفائز بلقب السوبر الإفريقي 2024-2025، التي تجمع الأهلي ضد الزمالك.

اقترب خوض مباراة الأهلي ضد الزمالك، في السوبر الإفريقي بنسخته الحالية، المقرر إقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية.

مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الافريقي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، على ملعب الملكة أرينا في السعودية.

وتبدأ صافرة مباراة السوبر الإفريقي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي؟

كم يحصل الفائز بلقب السوبر الإفريقي؟

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مكافآت الفائز بلقب السوبر الإفريقي، حيث أنه سيحصل الفائز باللقب على مبلغ قيمته 500 ألف دولار بينما يحصد الوصيف على 250 ألف دولار.

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، كونه بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بينما ينافس الزمالك فيها بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي، رضا سليم، حسين الشحات

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

الأهلي ضد الزمالك

قائمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق «شيكابالا» – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى «زيزو» – كونراد ميشالاك.

الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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