حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية

قرار حكومي لمقاطعة صحيفة "هآرتس" العبرية.. صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع على قرار مقاطعة صحيفة "هآرتس" العبرية، متهمةً الصحيفة بالإساءة لإسرائيل من خلال أخبارها ومقالاتها المنشورة باللغتين العبرية والإنجليزية، ويستعرض الموجز تفاصيل البيان.



وأكد القرار على منع الوزارات الحكومية من التواصل مع الصحيفة أو نشر إعلانات ومناقصات على صفحاتها، إذ تعتمد الحكومات الإسرائيلية على الصحف لنشر الإعلانات مقابل عوائد مالية.

أسباب مقاطعة صحيفة "هآرتس"

جاءت هذه الخطوة بعد تصريحات ناشر الصحيفة، عاموس شوكان، الذي وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية" خلال مؤتمر في لندن قبل أسابيع، وأكد أن الأذى المتعمد للمدنيين أمر غير مشروع.

بنيامين نتنياهو



تتهم حكومة الاحتلال الصحيفة بنشر افتتاحيات تضر بـ"شرعية إسرائيل" عالميًا، مما أثار غضب الوزارات الإسرائيلية واعتُبر مساسًا بالمصالح القومية.

توتر بين إسرائيل وحزب الله مع احتمالات وقف إطلاق النار

ذكرت "هيئة البث" العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية، مشيرة إلى أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ بشكل واسع النطاق، بناءً على معلومات استخبارية،

وفي الوقت ذاته، أصدر جيش الاحتلال إنذارات بقصف مبانٍ في مناطق الغبيري وحارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

بنيامين نتنياهو

مساعي دولية لوقف إطلاق النار

أكد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار في لبنان أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفًا أن المباحثات بين الأطراف تسير في اتجاه إيجابي.



وكشفت مصادر أمريكية عن احتمالية إعلان وقف إطلاق النار خلال ساعات، بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الرئيسين بايدن وماكرون سيعلنان وقفًا للحرب لمدة 60 يومًا صباح الثلاثاء.

استمرار التصعيد رغم جهود التهدئة

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 30 قذيفة من لبنان بواسطة حزب الله، في ظل أجواء متوترة على الجبهات.

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