جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة

يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، العديد من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات، حيث يلتقي بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان، وبرشلونة مع ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا، وفي دوري أبطال آسيا، يواجه الهلال ضد السد، بينما يتقابل الأهلي مع استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في الملاعب المختلفة، والقنوات الناقلة.

موعد مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

سبارتا براغ - أتلتيكو مدريد - (الساعة: 7:45 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4)

سلوفان براتيسلافا - ميلان - (الساعة: 7:45 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3)

مانشستر سيتي - فينورد روتردام - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 4)

إنتر ميلان - لايبزيج - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6)

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1)

برشلونة - ستاد بريست - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3)

باير ليفركوزن - ريد بول سالزبورج - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 7)

يونج بويز - أتلانتا - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 8)

سبورتينج لشبونة - آرسنال - (الساعة: 10 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5)

فريق برشلونة

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

أولسان هيونداي - شنغهاي - (الساعة: 12 مساءً - القناة الناقلة: تطبيق TOD)

فيسيل كوبي - سنترل كوست مارينرز - (الساعة: 12 مساءً - القناة الناقلة: تطبيق TOD)

بوريرام يونايتد - كاواساكي فرونتال - (الساعة: 2 مساءً - القناة الناقلة: تطبيق TOD)

شاندونغ تايشان - جوهور دارول تاكزيم - (الساعة: 2 مساءً - القناة الناقلة: بي إن AFC 1)

السد - الهلال - (الساعة: 6 مساءً - القناة الناقلة: بي إن AFC + الكاس 9 + SSC)

الشرطة - الوصل - (الساعة: 6 مساءً - القناة الناقلة: بي إن AFC 1 + الكاس 9)

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

يانغ أفريكانز - الهلال - (الساعة: 3 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5)

مازيمبي - مولودية الجزائر - (الساعة: 3 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2)

بيراميدز - ساجرادا إسبيرانسا - (الساعة: 6 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5)

صن داونز - مانيما يونيون - (الساعة: 6 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 6)

الأهلي - استاد أبيدجان - (الساعة: 6 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2)

الترجي الرياضي - دجوليبا - (الساعة: 9 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1)

شباب بلوزداد - أورلاندو بيراتس - (الساعة: 9 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 2)

الرجاء الرياضي - الجيش الملكي - (الساعة: 9 مساءً - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2)

موعد مباريات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

مصر - تونس - (الساعة: 6:00 مساءً - ملعب هيئة قناة السويس)

الجزائر - ليبيا - (الساعة: 6:00 مساءً - استاد الإسماعيلية)

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