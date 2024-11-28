متوفر..بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد في سوبر السلة (87-84)

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري ، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواجهة الفائز من مباراة فريقا الأهلي والمنامة البحرينيان في لقاء علي لقب كأس السوبر المصري البحريني يوم 30 نوفمبر الجاري.

بث مباشر الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري البحريني

مشاهدة مباراة ا لأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري البحريني لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

الاتحاد يتوج ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بشكلها الجديد

نهاية الشوط الإضافي الثاني بفوز الاتحاد 87-84

نهاية الشوط الإضافي بالتعادل (80-80) واللجوء لشوط إضافي أخر

الأهلي يتسيد الكوارتير الرابع في بدايته والاتحاد يعود من بعيد ويحقق التعادل 73-73

انطلاق الكوارتر الرابع

الأهلي يتألق في الربع الثالث من المباراة ويحول تأخره إلي تقدم 65-58

انطلاق الكوارتر الثالث

نهاية الكوارتر الثاني وانتصاف المباراة بتقدم الاتحاد ضد الأهلي 44-41

د5.. الاتحاد يلعب زون ديفينس لتعطيل هجوم الأهلي

تصويبة أنس أسامة للاتحاد تضيق الفارق مع الاهلي

د1.. تقدم الأهلي 32 - 24

تصويبة ثلاثية للاعب الأهلي عمرو زهران

بداية الكوارتر الثاني

نهاية الكوارتر الأول بتقدم الأهلي ضد الاتحاد 27 - 21

د8.. تقدم الأهلي 21 - 15

رميتين حرتين للاتحاد

سلامية لعمرو زهران لاعب الأهلي

خروج ايهاب أمين ونزول محمد خيري في الاهلي

د6.. الأهلي يتقدم ضد الاتحاد 19- 15

د5.. الاتحاد ضد الأهلي 11-11

د4.. الحكم يقرر خطأ سلوك غير راضي علي لاعب الاتحاد و تكنيكال فاول ضد ايهاب أمين لاعب الأهلي للمبالغة في إدعاء الإصابة

الاتحاد يتقدم علي الأهلي 7-5

الحكم يراجع الفيديو قبل اتخاذ قرار إثر احتكاك اللاعبين

د4.. احتكاك بين لاعبي الأهلي والاتحاد وتوقف اللعب

خطأ شخصي علي ياسر صالح لاعب الاتحاد ورميتين حرتين للأهلي

د2.. عمرو زهران يسجل أول باسكت للأهلي

د1..انطلاق مباراة الأهلي ضد الاتحاد

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر2024، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني للموسم الجاري 2024-2025. وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني للموسم الجاري 2024-2025.وبالتحديد عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويتولى وليد أبو سريع مهمة التعليق على أحداث المباراة.

قائمة سلة الأهلي ضد الاتحاد

تضم قائمة سلة الأهلي كل من:عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة سلة الاتحاد ضد الأهلي

تضم قائمة سلة الاتحاد السكندرى، كل من:هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - أنس أسامة - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ويليام شيري - ياسين ياسر.

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