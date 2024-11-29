مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024 في الدوري الإنجليزي والإسباني

ستقام على مدار اليوم الجمعة الموافق 29-11-2024، مباريات مثيرة في الدوري الإنجليزي والإسباني ومختلف الدوريات المحلية ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وستنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني للموسم الجاري.

ويستعرض الموجز جدول مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي والإسباني والملاعب المختلفة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد ساوثهامبتون - في تمام الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد فالنسيا - في تمام الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كالياري ضد هيلاس فيرونا - في تمام الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

القادسية ضد الخليج - في تمام الساعة 4:25 مساء

النصر ضد ضمك - في تمام الساعة 4:40 مساء

الأهلي ضد الوحدة - في تمام الساعة 7:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

سانت باولي ضد هولشتاين كيل - في تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

سانت ريمس ضد لانس - في تمام الساعة 9:45 مساء

ريمس ضد لانس - الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

فارينس ضد اشتريلا أمادورا - في تمام الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى

شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند - في تمام الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي الممتاز

أنطاليا سبور ضد سيفاس سبور - في تمام الساعة 7:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الهولندي

هيرنفين ضد فالفيك - في تمام الساعة 9:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البلجيكي

كورتريك ضد ميشيلين - في تمام الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الاتحاد التوركي ضد اتحاد طنجة - في تمام الساعة 7:00 مساء

الرجاء البيضاوي المغربي ضد أولمبيك أسفي - في تمام الساعة 9:00 مساء

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