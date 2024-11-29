جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه الجولة عدة مواجهات ساخنة يكشفها الموجز من خلال هذا التقرير حيث ياتي في مقدمتها مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والتي يسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز بها لتعويض الخسارة أمام المصري في الجولة السابقة كما يلتقي الأهلي نظيره البنك الأهلي ويبحث عن فوز يحفظ له صدارة ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مبارايات الجولة الرابعة

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ضد المحلة

يمكنك متابعة مباراة فريق الزمالك القادمة ضد نظيره فريق غزل المحلة، في الثامنة مساء الاثنين المقبل 2 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة

تستطيع متابعة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساءً الاثنين المقبل، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره غزل المحلة ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

‎خط الهجوم: ميشالاك - ناصر منسي - زيزو.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تنطلق مباراة فريق الأهلي القادمة ضد نظيره فريق البنك الأهلي، في الثامنة مساء الأحد المقبل 1 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 برصيد نقطة واحدة.

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