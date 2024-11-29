التفاصيل الكاملة للاتهامات المتبادلة بين إبراهيم فايق والحكم محمد عادل

أزمة إبراهيم فايق والحكم محمد عادل جاءت لتزيد أوجاع الساحة الرياضية المصرية التي تئن بالأزمات ولا تكاد تنتهي أزمة حتي تخرج غيرها وغيرها في ظل غياب نظام حازم يحكم الرياضة المصرية ويشيع بها أجواء الانضباط.

وقد أدلى الإعلامي إبراهيم فايق أمس الخميس، بأقواله أمام نيابة القاهرة الجديدة، في قضية نشر التسريب الصوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك ضد نظيره البنك الأهلي.

بيان إبراهيم فايق عن تطورات أزمته مع الحكم محمد عادل

كشف إبراهيم فايق خلال بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، مساء الخميس كواليس استجوابه بالنيابه العامة المصرية وأكد أنه لا يوجد بينه وبين الحكم محمد عادل أي خلاف شخصي وأنه لم يتهمه بأي شبهة فساد.

ويرصد الموجز نص بيان إبراهيم فايق وجاء كالأتي:" اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج".

وأضاف البيان:" وتقدمت ببلاغ آخراتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفار في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية، وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل، ولم أتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد".

الحكم محمد عادل

تعليق محمد عادل علي اتهامات إبراهيم فايق

في تعليق له علي اتهامات الإعلامي إبراهيم فايق نفي الحكم محمد عادل ما تردد بشأن تراجعه عن أقواله في النيابة وأكد أنه لم يقر بصحة التسريب الصوتي كما تردد.

وقال في تصريحات له مساء الًخميس:" لو تراجعت عن أقوالي، إذا فلما استدعت النيابة إبراهيم فايق خلال الساعات الأخيرة واستمعت إلى أقواله، إبراهيم فايق قدم بلاغ ضدي يتهمني بازدراء الأديان وسب وقذف، وفعل ذلك من أجل اجباري على التنازل عن البلاغ ضده، بشأن صحة التسريب الصوتي من عدمه".

وأضاف محمد عادل:" أقول من جديد أن التسريب الصوتي ليس صحيحا ولا زلت مستمرا في موقفي، وفي النهاية الحكم للقضاء المصري، وأنا أثق في جهات التحقيق حتى لو تم حبسي أنا وإبراهيم فايق، سأكون راض بحكم القضاء المصري”.

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