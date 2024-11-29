جدول مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024 والقنوات الناقلة لها
ستقام مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024، في مختلف البطولات والدوريات العالمية، ضمن أحداث الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 في الدوري الإنجليزي، الإسباني والفرنسي.
ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولات المختلفة، والقنوات التي ستقوم بعرضها.
مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون ضد ساوثهامبتون – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا ضد فالنسيا – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري ضد هيلاس فيرونا – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات اليوم الدوري الألماني والقنوات الناقلة
سانت باولي ضد هولشتاين كيل – في تمام الساعة 9:30 مساء - على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات اليوم الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
استاد ريمس ضد لانس – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي والقنوات الناقلة
القادسية ضد الخليج – في تمام الساعة 4:25 عصرا - على قناة 2 SSC HD
النصر ضد ضمك – في تمام الساعة 4:40 مساء - على قناة SSC HD
الأهلي ضد الوحدة – في تمام الساعة 7 مساء - على قناة SSC HD
مواعيد مباريات اليوم الدوري التركي
أنطاليا سبور ضد سيفاس سبور – في تمام الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
فارينس ضد اشتريلا أمادورا - في تمام الساعة 10:15 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى
شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند - في تمام الساعة 10:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الهولندي
هيرنفين ضد فالفيك - في تمام الساعة 9:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البلجيكي
كورتريك ضد ميشيلين - في تمام الساعة 9:45 مساء
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