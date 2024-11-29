جدول مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024 والقنوات الناقلة لها

ستقام مباريات اليوم الجمعة 29-11-2024، في مختلف البطولات والدوريات العالمية، ضمن أحداث الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 في الدوري الإنجليزي، الإسباني والفرنسي.

ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولات المختلفة، والقنوات التي ستقوم بعرضها.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون ضد ساوثهامبتون – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا ضد فالنسيا – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد هيلاس فيرونا – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم الدوري الألماني والقنوات الناقلة

سانت باولي ضد هولشتاين كيل – في تمام الساعة 9:30 مساء - على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

استاد ريمس ضد لانس – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 4

ريمس ضد لنس - مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية ضد الخليج – في تمام الساعة 4:25 عصرا - على قناة 2 SSC HD

النصر ضد ضمك – في تمام الساعة 4:40 مساء - على قناة SSC HD

الأهلي ضد الوحدة – في تمام الساعة 7 مساء - على قناة SSC HD

مواعيد مباريات اليوم الدوري التركي

أنطاليا سبور ضد سيفاس سبور – في تمام الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

فارينس ضد اشتريلا أمادورا - في تمام الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الدرجة الاولى

شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند - في تمام الساعة 10:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الهولندي

هيرنفين ضد فالفيك - في تمام الساعة 9:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البلجيكي

كورتريك ضد ميشيلين - في تمام الساعة 9:45 مساء

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