التردد الجديد لقناة النهار نور .. وكيفية تثبيتها بالخطوات

طرحت الفترة الحالية إدارة مجموعة قنوات النهار قناة النهار نور عبر الأقمار الصناعية، ويركز محتوى القناة على عرض البرامج الدينية التي تقوم بتوضيح أحكام الدين الإسلامي.

كما تقدم قناة النهار نور أيضاً السيرة النبوية وقصص الأنبياء والبرامج الإجتماعية، وهذا بالإضافة إلى الإستماع لآيات القرآن الكريم، حيث تتبع القناة العادات المرتبطة بالمجتمع الدارجة فيه، وبالإضافة إلى أن القناة مجانية ولا تتطلب أي رسوم للإشتراك بها.

ولذلك سيقدم لكم الموجز في النقاط التالية تردد قناة النهار نور الجديدة وكيفية تثبيتها وكافة المعلومات.

قناة النهار نور

تردد قناة النهار نور عبر القمر الصناعي نايل سات



تنتمي قناة النهار نور الجديدة إلى مجموعة قنوات النهار وهم سبع قنوات، ومن أجل استقبال تردد القناة يتم استخدام احداثيات الضبط كما يلي:

التردد 12045

معامل الاستقطاب رأسي

ومعامل الترميز 27500

ومعدل تصحيح الخطأ ¾

و مستوى الجودة SD

خطوات استقبال تردد قناة النهار نور

أولا قم باستخدام جهاز التحكم اليدوي الخاص بريسيفر الإستقبال.

ثم انتقل بعد ذلك إلى قائمة الإعدادات ومنها أختر أمر التثبيت اليدوي.

وبعدها أنقر على أمر استقبال.

والآن قم بإدخل كافة المعلومات التي تتعلق بالقناة المراد استقبالها وذلك مع ضرورة تحديد القمر الصناعي المراد ضبط القناة عليه.

وفي هذه الخطوة اضغط على أيقونة بحث.

وانتظر بعد ذلك بعض الوقت لحين تظهر القناة أمامك.

وأخيراً أختر أمر حفظ ليتم إضافة القناة ضمن قائمة قنواتك الرسمية.

مميزات قناة النهار نور الدينية

تتسم قناة النهار نور بالعديد من المميزات، وهذا الذي جعلها من كبرى القنوات الفضائية المتخصصة في المحتوى الديني، ونذكر منها التالي:

أن البث مجاني.

والبث يكون على مدار الساعة.

وبالإضافة إلي عدم تأثير العوامل الخارجية على تردد القناة فنجد أنها لا تتأثر بالتشويش.

وتعمل القناة على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج الدينية التي يتولى تقديمها كبار المشايخ والعلماء مثل الشيخ محمد أبو بكر ومبروك عطية والإعلامية دعاء عامر.

والبث يتم بشكل مباشر وذلك لسهولة إستقبال اتصالات المتابعين من داخل وخارج مصر.

تردد قناة النهار نور

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