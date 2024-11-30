مسيرة فنية حافلة بالأزمات.. تعرف على خلافات ويجز مع نجوم الوسط الفني

حقق مغني الراب أحمد علي الشهير بـ "ويجز" نجاحًا واسعًا في لون غنائي جديد بعض الشئ على المجتمع الشرقي وتربع ويجز على عرش معنيين الراب وذلك لانتقاءه المزيكا والكلمات التي يطرحها في أغانيه.

وتعرض ويجز لعدة أزمات ذاع صيتها مثل أغانيه تمامًا ويستعرض لكم الموجز جميع أزمات ويجز منذ بداية مسيرته الفنية وحتى وقتنا هذا.

خلاف ويجز ومحمد رمضان

بدأ الخلاف بين الثنائي في عام 2020 عندما اتهم الفنان محمد رمضان مغني الراب ويجز بسرقة الملكية الفكرية لإحدى أغنياته ونسبها لإحدى شركات مشروبات الطاقة.

ليرد عليه ويجز بأغينة "دورك جاي" والتي أصبحت علامة فارقة في مشوار ويجز الفني حيث حقتت نجاحا مدويا وكونت قاعدة جماهيرية لـويجز.



خلاف ويجز مع الملحن عمرو. مصطفى

بعد 3 سنوات من خلاف ويجز ومحمد رمضان عاد ويجز بأزمة جديدة مع الملحن عمرو مصطفى وذلك بعدما اتهم الملحن عمرو مصطفى مغني الراب ويجز بأنه يقوم بسرقة ألحان أغنياته من إحدى التطبيقات المدفوعة بقيمة 100 دولار للحلن الواحد.

ورد ويجز برسالة غير مباشرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام حيث قام ويجز بتوجيه الشكر إلى الملحنين وموزعي الموسيقى الذين ساهموا تقديم ويجز بالشكل الذي هو عليه ألان.

ونفى الموزع الموسيقي مولوتوف التهمة المنسوبة إلى ويجز من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام.

و كتب مولوتوف " مبدئيا، أنا هتكلم عن الأغاني اللي أنا عملتها لويجز، وهي “دورك جاي، وبالسلامة، وأسياد البلد”، وبما إن أنا الموزع بتاعها أحب أقول للأستاذ عمرو مصطفى، إن الأغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحين وشغل بمستوى عالمي".



وتابع"وبتاخد وقت ومجهود وتفكير كبير جدا من كل الأطراف المشتركة فيها والموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، أما بالنسبة لموضوع الفلوس وشراء المزيكا فأنا لم أتقاضَ أي أجر على الأعمال دي لأن فيه اتفاقات بصورة تانية".

خلاف ويجز مع رامي صبري

بدأ الخلاف عندمًا حل الفنان رامي صبري ضيفًا عبر برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما ابراهيم ووجهت له سؤالا عن رأيه في أغاني ويجز ليرد عليها قائلا " أنا مش بفهم الكلام اللي بيقوله ويجز".

واعتبر ويجز حديث رامي صبري عنه بهذا الشكل تقليل من فنه ومنه هو شخصيًا مما أغضب ويجز ولكنه فضل إلتزان الصمت آنذاك.



وتجدد المشهد مرة اخرى وكأنها مسرحية هزلية تعاد للمرة الثانية ولكن مع ظهور بطل جديد للقصة.



رد ويجز على ماقاله رامي صبري مجددًا وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه على منصة الصور والفيديوهات" انستجرام"

وقال ويجز "هتكلم على فنان فاكر نفسه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد والناس تسمع وتسكت يعني الفنان دا اسمه رامي ..."الفنان دا" ..رامي دا بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب والهيب هوب".

وتابع "أنت بتتكلم أمتى على بتوع البوب اللي أنت منهم ..هنتكلم أمتى على فنك ومجالك؟ ".

وواصل " أنا شايف أن أنت متفهمش في الراب حاجة ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ماقولت قبل كدا ..ومش هتعرف تعمله".

وأكمل ويجز حديثه قائلا" أنا مثلا شايف أن أنا راجل مش بعرف أسوق عجل ولو لقيت حد بيعمل كدا هحترمه أنه عمل حاجة غير اللي انا عملتها اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش فيها".

واسترسل ويجز " أنت مبتقدرش الفنانين دول بيحاولوا يوصلوا لمستوى أنت فيه في حين أنهم معديينك أنت مش رقم اتنين يا رامي أنت رقم 19 مثلا"، أنت بعيد أوي يعني".

وبادر رامي صبري بالصحلح معه من خلال مبادرة دشنها الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد رامي صبري على المبادرة بالقبول حيث علق على المنشور مدونا "أنا مسامح و ويجز زي أخويا الصغير".

ورد ويجز على مبادرة الصلح بسخرية وتهكم حيث قال " مافيش حاجه ياجماعة رامي دا زي ابني".

وأكمل وصلة السخرية معلقا " سامحتني من قبل ما اعتذر، أخلاق ملاك بجد، أحرجتني بأدبك حصل خير يا رامي، وبعدين أخوك الصغير ايه، أنت عجزت؟ أنت لسه صغير قوي، بالتوفيق يا مجتهد يا شاطر".

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