ويجز: رامي صبري دا زي ابني بالظبط وبمفهمش منه حاجة

بادر الشاعر تامر حسين بالصلح بين الفنان رامي صبري و مغني الراب ويجز بعد خلافهما الأخير، وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " رامي صبري شهادتى فيك مجروحة،

أنت صوت عبقرى مش محتاج رأيى وخطواتك ماشاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنه عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامى أنت رقم ٢ ف الإستماع بعد الهضبه البوم مكانك وفى الصدارة".

وتابع " تصريح مش موفق مِن ويجز رغم انى شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره ُ أو فِهم كلامك غلط

انما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبه وإنت الكبير ياروما".

واسترسل"ويجز لو يعرف إنت اول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجه مختلفة مكنش هيزعل كده

دى شهادة حق والله".

ورد رامي صبري بقبول مبادرة الصلح قائلا " أنا مسامح و ويجز زي أخويا الصغير".



ورفض ويجز مبادرة الصلح من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدونًا " حصل خير يا جماعة رامي صبري دا زي ابني بالظبط، وهو شطور وقمور ومجتهد، هو بس في اللقاء كنت حاسه بيجامل من ورا قلبه عشان الجمهور ميغلطهوش وفرق أجيال بقى مش بفهم منه حاجة خالص، فتلاقيني مخدتش بالي".

منشور ويجز

خلاف ويجز ورامي صبري

ويرصد لكم الموجز بداية الخلاف حيث بدأ بعدما حل الفنان رامي صبري ضيفا على برنامح حبر سري مع الإعلامية أسما ابراهيم منذ فترة طويلة عندما صرح رامي صبري بأنه لا يستطيع أن يتفهم كلمات ويجز وبعدما تجدد اللقاء مجددًا صرح رامي بالكلام ذاته للمرة الثانية.

غضب ويجز وفتح النار على رامي صبري بلهجة حادة قائلاً “ في فنان كل ما يقعد في البيت 6 أو 7 شهور يزهق يطلع يتكلم في البرامج ويقيم الفنانين”.

وتابع “ أمتى هنتكلم على شغلك وفنك، انت مش رقم 2 يارامي انت محصلتش حتى رقم 19”.

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