تطورات مثيرة في البلاغ ضد الحكم محمد عادل بتهمة ازدراء الأديان

شهدت أزمة الإعلامي إبراهيم فايق مع الحكم محمد عادل تطورات مثيرة في الفترة الأخيرة، بعد وصلت إلى البلاغات الرسمية والقضاء، وخرجت من إطار المستطيل الأخضر.

وكانت أزمة الحكم محمد عادل بدأت بتسريب صوتي في مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، والتي جمعت الفريقين خلال الموسم الرياضي الجاري.

بداية أزمة محمد عادل في مباراة الزمالك

ونشر الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج على قناة “أم بي سي” مصر، تسريب صوتي لحوار الحكم محمد عادل مع حكم الفار في مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

وشهدت المباراة اعتراض محمد عادل على ركلة جزاء الزمالك ثم قام باحتسابها، وشهد الحوار على سب محمد عادل لفريق البنك الأهلي ولاعبيه بكلمات خارجة، وألفاظ تعتبر إزدراء للأديان السماوية جميعها.

أزمة البلاغات بين إبراهيم فايق ومحمد عادل

وتقدم محمد عادل ببلاغ ضد إبراهيم فايق يتهمه بالتشهير، قبل أن يعلن الإعلامي بالأدلة صحة ما قدمه وحصل عليه، ويتقدم ببلاغ ضد الحكم الدولي بتهمة إزدراء الأديان، وتصبح البلاغات متبادلة.

وقال فايق: “تقدمت على الفور ببلاغ للنائب العام بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت وقدره مليون وواحد جنيه مصري”.

ومن جانبه، قال محمد العدوي الحكم السابق ومحامي محمد عادل الحالي، أن إبراهيم فايق شهر بموكله في برنامجه، وأعلن تقدمهم ببلاغ ضده وضد الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو بعد تسريب المحادثة.

الحكم محمد عادل - مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سبب بلاغ إبراهيم فايق ضد محمد عادل

ويكشف الموجز سبب تقدم الإعلامي إبراهيم فايق ببلاغ ضد الحكم الدولي محمد عادل، حيث أكد إبراهيم فايق أنه تقدم ببلاغ ضد محمد عادل بسبب إطلاق الألفاظ التي تخالف الأديان السماوية وتعاليم المجتمع المصري

وأكد فايق على عدم وجود خلافات بينه وبين محمد عادل وأنه الأمر يقتصر على دفاعه عن الوسط الرياضي وأخلاق المجتمع المصري، وعدم الإدلاء بمثل تلك الألفاظ في ملاعب كرة القدم، ولم يتقدم بأي بلاغ يحتوي على شبهة فساد برغم المحادثة المسربة واحتسابه ركلة جزاء من العدم.

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