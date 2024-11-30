طالبة طب بيطري الشرقية.. كيف أنهت نخلة حياة شهيدة العلم؟

شيع أهالي قرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق بـ محافظة الشرقية، جثمان الطالبة نانسي أحمد، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي كانت تدرس في الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط أجواء من الحزن والأسى من ذويها وأهالي القرية، ونرصد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة للحادث.

تفاصيل الحادث المؤلم

كانت الطالبة الراحلة قد تعرضت لحادث أليم أثناء سيرها في ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق، حيث سقطت عليها نخلة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة.

تم نقلها على الفور إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، حيث تبين إصابتها بارتجاج في المخ واشتباه في كسر بالعمود الفقري. خضعت نانسي للتدخل الجراحي، وتم إدخالها إلى قسم العناية المركزة، إلا أن حالتها الصحية كانت حرجة، ولم تستجب للعلاج لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام من المحاولة لإنقاذها.

التحقيقات والإجراءات الأمنية

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الشرقية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لمعاينته. تبين من التحقيقات الأولية سقوط النخلة نتيجة الرياح القوية، ما أدى إلى إصابة الطالبة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشييع جثمان شهيدة العلم

اتحاد طلاب كلية الطب البيطري ينعي الفقيدة

نعى اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بـ جامعة الزقازيق الطالبة الراحلة نانسي أحمد، مشيدًا بأخلاقها وتفوقها الدراسي، قائلا عبر الصفحة الرسمية عبر فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى اتحاد طلاب طب بيطري الزقازيق الطالبة نانسي أحمد بالفرقة الثالثة، ونتقدم بخالص العزاء إلى أسرتها وذويها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

حزن وألم في القرية

سيطر الحزن الشديد على أهالي قرية كفر أباظة، حيث عبّر العديد من أهالي القرية عن صدمتهم لرحيل نانسي، المعروفة بأخلاقها الطيبة وتفوقها الدراسي. وشارك عدد كبير من الأهالي في جنازتها، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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