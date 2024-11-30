صورة من امتحان الصف الثاني الابتدائي لسنة 1984 تثير الجدل لهذا السبب

أثارت صورة من امتحان الصف الثاني الابتدائي لعام 1984 جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وكانت الصورة تابعة لإدارة مينا القمح بمحافظة الشرقية في مادة "أنشطة ومشاهد" للدور الأول.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الصورة التي أثارت الجدل من امتحان الصف الثاني الابتدائي لعام 1984، وتعليقات أولياء الأمور بعد مشاهدة الامتحان والذي كان لا يتجاوز إلا ساعة واحد فقط، مما جعلهم يستغربون من شكل الامتحان.

امتحان الصف الثاني الابتدائي لعام 1984

امتحان الصف الثاني الابتدائي لعام 1948

نال امتحان الصف الثاني الابتدائي لعام 1948 إعجابًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على مستوى الأسئلة وتوزيع الدرجات والمحتوى التعليمي الذي يعكس جودة التعليم آنذاك، وعلّق البعض على بساطة المناهج في الماضي مقارنة بالمناهج الحالية.

تعليقات النشطاء

وكتبت إحدى الناشطات: "كانت المناهج بسيطة وسهلة وسلسة، دلوقتي المناهج معقدة"، فيما أضاف آخر: "أيام ما كان الطفل يعامل كطفل وسنه مناسب للتعليم قبل ظهور الإنترنت ومعاملته كعالم"، بينما وصف آخر تلك الامتحانات بـ"امتحانات الزمن الجميل".

امتحان الصف الثاني الابتدائي لعام 1984

نظام امتحان الصف الثاني الابتدائي 2024

احتساب درجة التقييم الشهري من إجمالي 100 درجة، حيث يُحسب متوسط درجات الطالب لكل فصل دراسي.

يعتمد تقييم الطالب على مستوى تفاعله ومشاركته داخل الفصل الدراسي.

تُخصص 20 درجة لكراسة الأداء الصفي، التي يسجل فيها الطالب الأنشطة والممارسات اليومية داخل الفصل، ويتم تقييمها بشكل أسبوعي.

نظام تقييم الصفوف الأولى

حددت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الحالية نظام جديد للتقييم طلاب الصفوف الأولى وهو الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والنظام يشما استثنائهم من امتحانات نصف العام ونهاية العام الدراسي.

ويكتفي طلاب الصفوف الأولى في نظام التقييم الجديد بعقد امتحانات شهرية من خلال معلم الفصل، دون الحاجة إلى التقييمات القديمة.

مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025، ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين أي لـ 6 فبراير 2025.

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