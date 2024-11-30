طرق تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب.. اعرفها بكل سهولة

الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من خطوات والطرق اللازمة لتفعيل البريد الإلكتروني الذي يهدف إلى تحسين الخدمات التعليمية.

ولهذا تتيح الوزارة خدمة تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب من خلال توفير آلية مميكنة تسهم في تيسير التواصل بينهم عبر شبكة الإنترنت بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تطبيقات Office 365 التي توفرها وزارة التربية والتعليم .

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب.



خطوات تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب

الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنا يبدأ المعلم بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بتفعيل البريد الإلكتروني.

إنشاء حساب جديد بعد الدخول، يتم الضغط على "إنشاء حساب البريد الإلكتروني" ثم اختيار "حساب المعلم".

إدخال البيانات الشخصية يطلب من المعلم إدخال الرقم القومي وكود التحقق المرسل إليه.

إدخال تفاصيل التواصل يتم إدخال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل (مثل البريد الشخصي) مع تحديد كلمة مرور قوية مكونة من 10 حروف وأرقام.

تأكيد البيانات، وذلك بعد التحقق من البيانات، يتم إرسال كود التأكيد إلى البريد الإلكتروني البديل.

تأكيد الحساب، يدخل المعلم كود التأكيد المرسل، ثم يضغط على "تأكيد" لإتمام إنشاء الحساب.

الوصول إلى الحساب، حيث يتم توفير اسم الحساب وكلمة المرور، ويجب على المعلم الاحتفاظ بهما لاستخدامها لاحقًا في الحصول على الترقيات وطباعة صحيفة الأحوال.

وبعد إتمام خطوات تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب ، يمكن للمعلم تفعيل حسابه على منصة Office 365 من خلال الدخول إلى "office.com" واستخدام التطبيقات المدمجة مثل "صحيفة الأحوال" وغيرها من الخدمات التعليمية الرقمية المتاحة.

وتأتي خطوات تفعيل الإيميل الموحد للمعلمين والطلاب ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة لتسهيل العمل التعليمي، وتعزيز بيئة التعلم الإلكتروني للمعلمين والطلاب على حد سواء.



و في سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي، وتقدر بــ 158 جنيها مقسمة على كالتالي: «10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

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