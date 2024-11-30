ماهي عقوبة التنمر القانونية في مصر؟.. اكتشفها الان

التنمر من القضايا التي اصبحت منتشرة بشدة على مستوى المجتمعات العالمية سواء كان في المدارس او الجامعات او في أماكن العمل او حتى داخل الاماكن العامة فقد أصبحت هي قضية العصر ويستفسر العديد من المواطنين سواء من المدافعين عن حقوق الانسان او من تعرضوا للتنمر بشكل شخصي او شخص قريب منهم يجيب لكم الموجز عن هذا السؤال في التقرير التالي

ماهي عقوبة التنمر في القانون المصري

ينص قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم (309 مكررًا “ب”)، في شأن حوادث التنمر، أن يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وهذا طبقا لما نشره المركز المصري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر موقعه الرسمي

تعريف التنمر في الدستور المصري

ووفقا للمادة مكررا٣٠٩(ب) فيعرف التنمر على انه : كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضـعف

للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه كـالجنس أو العـرق

أو الدين أو الأوصاف البدنيـة أو الحالـة الـصحية أو العقليـة أو المـستوى

الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضـع الـسخرية أو الحـط مـ ن شـأنه

أو إقصائه من محيطه الاجتماعى .

حملات قامت بها الدولة للقضاء على التنمر

ساهمت الدولة المصرية في افكار عديدة للقضاء على ظاهرة التنمر كالحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونسيف (مصر) عبر تطبيق انستجرام الخاص بالتواصل الاجتماعي والتي اطلق عليها اسم (#حاسبوا_على_كلامكم) وبدأت نشاطها في عام 2020 والذي كان هدفها الاساسى رفع نسبة الوعي بقضية التنمر عبر الانترنت وايضاح الاثر النفسي لهذا الفعل البغيض للحفاظ على بيئة ايجابية على منصة التواصل الشهيرة

اقرأ ايضا :