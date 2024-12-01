نجمات دراما رمضان 2025.. تألق وحكايات متنوعة في السباق الرمضاني

يشهد موسم رمضان 2025 منافسة شرسة بين نجمات الدراما المصرية والعربية، حيث تتألق أكثر من 12 فنانة في تقديم مسلسلات متنوعة تجمع بين الإثارة، الدراما، والكوميديا وتتنوع قصص هذه المسلسلات، مما يعكس إبداع الكتاب والمخرجين في تقديم محتوى يليق بجمهور الشهر الكريم.

يرصد موقع الموجز أبرز الأعمال الرمضانية لنجمات الدراما المصرية لعام 2025.

ياسمين صبري في "ضل حيطة"

تخوض النجمة ياسمين صبري السباق الرمضاني بمسلسل ضل حيطة، حيث تقدم شخصية ربة منزل تواجه تحديات زوجية ومجتمعية.

يشاركها البطولة نيقولا معوض، بالإضافة إلى ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، وأحمد فؤاد سليم، العمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

أمينة خليل في"لام شمسية"

تستمر أمينة خليل في تصوير مسلسل لام شمسية، بمشاركة نجوم مثل أحمد السعدني، يسرا اللوزي، وصفاء الطوخي، المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

أمينة خليل

ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

تعود النجمة ياسمين عبد العزيز بمسلسل وتقابل حبيب، الذي يشاركها بطولته كريم فهمي وخالد سليم، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبد العزيز

مي عمر في "إش إش"

تطل النجمة مي عمر في مسلسل إش إش، حيث تجسد دور راقصة شعبية ويشاركها البطولة ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، وشيماء سيف والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

دينا الشربيني تعود بـ"كامل العدد 3"

تشارك دينا الشربيني في الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد، إلى جانب شريف سلامة وإسعاد يونس، المسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني

دنيا سمير غانم في "عايشة الدور"

تقدم النجمة دنيا سمير غانم مسلسلًا قصيرًا بعنوان عايشة الدور، مكونًا من 15 حلقة فقط، ليضيف لمسة كوميدية مميزة لسباق رمضان.

دنيا سمير غانم

ريهام عبد الغفور في "ظُلم المصطبة"

تشارك النجمة ريهام عبد الغفور بمسلسل ظُلم المصطبة، بمشاركة إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ومن إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء.

ريهام عبد الغفور

نيللي كريم في "ناقص ضلع"

تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد ناقص ضلع في ديسمبر والمسلسل مكون من 15 حلقة، ويتميز بتناول قضايا اجتماعية معقدة.

نيللي كريم

هيفاء وهبي تعود بـ"مية دهب"

بعد غياب 6 سنوات، تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمسلسل مية دهب.

العمل من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، ويجري حاليًا اختيار فريق العمل.

هيفاء وهبي

روجينا في دراما رمضان

تعلن النجمة روجينا عن مشاركتها في مسلسل جديد لموسم رمضان 2025، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

روجينا

أسماء جلال في "أشغال شاقة 2"

تشارك أسماء جلال في بطولة الموسم الثاني من مسلسل أشغال شاقة الذي يحمل العديد من المفاجآت، مع مشاركة نجوم منها هشام ماجد، ومصطفى غريب، بالإضافة إلى ضيوف شرف مميزين.

العمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

أسماء جلال

اقرأ ايضا:

خريطة مسلسلات رمضان 2025.. تنوع وإثارة في انتظار المشاهدين

مسلسلات خارج رمضان.. الكينج والأستاذ ونسخة واحدة لا تكفي وقتل اختياري والوهم