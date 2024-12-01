زي المطاعم.. طريقة عمل المبكبكة الليبية في المنزل

يعد طبق المبكبكة الليبية من أبرز وأشهر أكلات المطبخ الليبى التى تتميز بمذاق شهى ويسهل تحضيرها، وغالبًا ما يتم تحضيره بقطع اللحم أو الدجاج، وتشبه فى طريقة تحضيرها التقليدية ومذاقها أطباق مكسيكية عديدة معروفة بالمكرونة والمرق وصلصة الطماطم كما تشبه أيضًا طبقًا تقليديًا تركيًا شهيرا بالمكرونة وشوربة الطماطم.

لذا، سيعرض لكم الموجز في النقاط التالية طريقة تحضير المبكبكة الليبية.

طريقة عمل المبكبكة الليبية

طريقة عمل المبكبكة الليبية

وإليكم طريقة عمل المبكبكة الليبية بالتفصيل ونبدأها بالمكونات وهي كالتالي:

مقادير الوصفة:

½ كيلو مكرونة قلم أو قواقع

½ كيلو لحم مقطع مكعبات

صغيرة جدًا

٢ بطاطس مكعبات حسب الرغبة

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

قرن فلفل حار (حسب الرغبة).

6 أكواب ماء

½ 1 كوب عصير طماطم طازج ومصفى.

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

2 معلقة كبيرة زيت

معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

½ معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل المبكبكة الليبية

أما طريقة عمل المبكبكة الليبية فهي كالتالي:

- أولا على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود، وقلبيهم جيداً لمدة 5 دقائق.

- وبعدها أضيفي البصل، وقلبيه مع اللحم حتى يذبل تماما.

- وبعد ذلك أضيفي عصير الطماطم والبهارات والصلصة، وقلبي جيدًا.

- والآن أضيفي الماء، واتركيه حتى ينضج اللحم، ثم أضيفي البطاطس والمكرونة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

وفي هذه الخطوة قومي بتغطّية القدر، واتركيه على نار هادئة حتى تنضج المكرونة والبطاطس.

وأخيراً ضعي المبكبكة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس وبالهناء والشفاء.

فوائد أكلة المبكبكة الليبية

تحتوي أكلة الليبية على مكونات عناصر غذائية مفيدة وغنية؛ حيث يلعب مكوّن عصير الطماطم دورًا في تنظيم عملية الهضم، وتحفيز حركة الأمعاء والتقليل من خطر الإصابة بالإمساك، وذلك نتيجةً لمحتواه الغني بالألياف الغذائية، كما أن تناول اللحم يساعد في الحصول على الزنك الذي يحافظ على الوظيفة المناعية في الجسم، وللحصول أيضًا على السيلينيوم الذي يعمل على وقاية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

طريقة عمل المبكبكة الليبية

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