أغذية تبطئ شيخوخة الدماغ وتحافظ على صحته.. منها الشوكلاته الداكنة

شيخوخة الدماغ..أوصت إخصائية التغذية الروسية ماريا موخينا بعدد من الأطعمة التي تساهم في إبطاء شيخوخة الدماغ، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة تلعب دورًا أساسيا في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين وظائفه الإدراكية، في مقابلة مع قناة "موسكو 24"، أكدت موخينا أن الأسماك، الكركم، الشوكولاتة، وشاي الماتشا تُعد خيارات غذائية مثالية لكبار السن، وتوضح الموجز بالتفصيل في التقرير التالي كيفية تلافي امراض شيخوخة الدماغ

شيخوخة الدماغ.. فوائد الكركم لتحسين الوظائف الإدراكية

أوضحت موخينا أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، تعمل هذه المادة على تحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي لكبار السن.

شيخوخة الدماغ

شيخوخة الدماغ.. الأسماك وأحماض أوميغا 3 لصحة الدماغ

أشارت موخينا إلى أهمية تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون، لدعم صحة الدماغ. هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، والتي تساهم في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف، يُوصى بتناول 100 إلى 150 جرامًا من الأسماك يوميًا للحصول على فوائدها الصحية.

شيخوخة الدماغ.. الشوكولاتة الداكنة لتحسين الحالة المزاجية والتركيز

نصحت الإخصائية بتناول 30-50 جرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة، حيث إنها تحتوي على مركبات تعزز الوظائف الإدراكية، تساعد على التركيز، وتحسن الحالة المزاجية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم الصحة النفسية والعقلية.

شيخوخة الدماغ.. شاي الماتشا لتعزيز الصحة العامة..

وفقًا للطبيب الروسي أليكسي كابانوف، فإن شاي الماتشا يُعد من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة. يساعد الماتشا في تحسين صحة الجهاز العصبي والهضمي، مما يعزز الأداء العام للجسم ويقلل من علامات الشيخوخة.

شيخوخة الدماغ.. كيف تحدث وكيف يمكن تجنبها؟



تعد شيخوخة الدماغ عملية طبيعية تتأثر بعدة عوامل، منها التقدم في العمر، الإجهاد، والعادات الغذائية غير الصحية. تؤدي هذه العوامل إلى تراجع الوظائف الإدراكية وضعف الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

كيفية تجنب أمراض الشيخوخة حسب الطب الحديث

1. اتباع نظام غذائي صحي:

ينصح الأطباء بتناول أطعمة غنية بالأوميغا 3، مضادات الأكسدة، والفيتامينات مثل الفواكه، الخضروات، والمكسرات لدعم صحة الدماغ.

2. ممارسة النشاط البدني:

تؤكد الدراسات أن الرياضة المنتظمة تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز وظائفه ويقلل من خطر التدهور الإدراكي.

3. الحفاظ على النشاط العقلي:

يُشدد الخبراء على أهمية ممارسة التمارين الذهنية، مثل حل الألغاز وقراءة الكتب، لتحفيز الدماغ والحفاظ على نشاطه.

4. إدارة التوتر والإجهاد:

يُوصى بتطبيق تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا لتقليل مستويات الإجهاد، مما يحمي الدماغ من التلف.

5. الحصول على نوم كافٍ:

النوم الجيد يلعب دورًا حيويًا في دعم صحة الدماغ، حيث يساعد في إصلاح خلاياه وتقوية الذاكرة.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن تقليل تأثير شيخوخة الدماغ والتمتع بحياة عقلية صحية ونشطة.

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