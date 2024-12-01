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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

مي صالح صديقة فرح الزاهد في مسلسل روج أسود.. إليك التفاصيل

مي صالح وفرح الزاهد
مي صالح وفرح الزاهد

بدأت الفنانة الشابة مي صالح  تصوير أولي مشاهدها في مسلسل "روج أسود"، من تأليف أيمن سليم و إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، العمل يحكي  5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة، يكشفها لما موقع الموجز.

دور مي صالح في مسلسل روج أسود

و يشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف ، مي سليم ، لقاء الخميسي ، فرح الزاهد التي تلعب مي صالح دور صديقتها الأنتيم و تدعي " ندي".

فرح الزاهد ومي صالح

وكشفت الفنانة فرح الزاهد عن دورها ومشاركتها في المسلسل قائلة: قرأت اسكريبت المسلسل في يوم ونصف، واتحمست لشخصية حبيبة اللي بقدمها ومن الأدوار اللي كان نفسي اقدمها، لأنها بتتعرض للعنف من زوجها والاهل.

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كم عدد حلقات مسلسل روج أسود ؟

المسلسل من الأعمال الطويلة حيث أنه مكون من 30 حلقة بأحداث متصلة.

مسلسل روج أسود 

قصة المسلسل

يحكي مسلسل " روج إسود " قصصا حقيقية لسيدات مصريات و معاناتهن مع الرجل ، و حديث الزواج و الإنفصال و من المقرر عرضه قريبا علي إحدي القنوات الخاصة.

روج أسود 

آخر أعمال مي صالح

يذكر أن مي صالح عرض لها مؤخرا مسلسل " نقطة سودة" مع كل من أحمد فهمي ، ناهد السباعي ، وفاء عامر ، أحمد بدير و إخراج محمد أسامة و تأليف أمين جمال.

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