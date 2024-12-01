مي صالح صديقة فرح الزاهد في مسلسل روج أسود.. إليك التفاصيل

بدأت الفنانة الشابة مي صالح تصوير أولي مشاهدها في مسلسل "روج أسود"، من تأليف أيمن سليم و إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، العمل يحكي 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة، يكشفها لما موقع الموجز.

دور مي صالح في مسلسل روج أسود

و يشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف ، مي سليم ، لقاء الخميسي ، فرح الزاهد التي تلعب مي صالح دور صديقتها الأنتيم و تدعي " ندي".

فرح الزاهد ومي صالح

وكشفت الفنانة فرح الزاهد عن دورها ومشاركتها في المسلسل قائلة: قرأت اسكريبت المسلسل في يوم ونصف، واتحمست لشخصية حبيبة اللي بقدمها ومن الأدوار اللي كان نفسي اقدمها، لأنها بتتعرض للعنف من زوجها والاهل.

كم عدد حلقات مسلسل روج أسود ؟

المسلسل من الأعمال الطويلة حيث أنه مكون من 30 حلقة بأحداث متصلة.

مسلسل روج أسود

قصة المسلسل

يحكي مسلسل " روج إسود " قصصا حقيقية لسيدات مصريات و معاناتهن مع الرجل ، و حديث الزواج و الإنفصال و من المقرر عرضه قريبا علي إحدي القنوات الخاصة.

روج أسود

آخر أعمال مي صالح

يذكر أن مي صالح عرض لها مؤخرا مسلسل " نقطة سودة" مع كل من أحمد فهمي ، ناهد السباعي ، وفاء عامر ، أحمد بدير و إخراج محمد أسامة و تأليف أمين جمال.

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