مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-12-2024 والقنوات الناقلة لها

تقام مباريات اليوم الاثنين الموافق 2-12-2024، في مختلف البطولات القارية، ضمن لقاءات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات التي تقوم بنقلها في مختلف البطولات، ومباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة في نسختها الجارية، والتي تنطلق اليوم الاثنين، ومن ضمنها قمة النصر السعودي ضد السد القطري

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بتروجت ضد فاركو – في تمام الساعة 5 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

المصري البورسعيدي ضد بيراميدز – في تمام الساعة 5 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

غزل المحلة ضد الزمالك – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية ضد أوساسونا – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

روما ضد أتالانتا – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

روما - مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا للنخبة

برسيبوليس ضد الشرطة – في تمام الساعة 4 مساء - على قناة - SSC 1 HD. - beIN Sports 1 AFC HD. - الكأس 9 HD. - AD Sport Premium 2 HD

الأهلي ضد استقلال طهران – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة - SSC 1 HD. - beIN Sports 1 AFC HD. - الكأس 9 HD. - AD Sport Premium 2 HD

الوصل ضد الريان – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة - SSC 1 HD. - beIN Sports 1 AFC HD. - الكأس 9 HD. - AD Sport Premium 2 HD

النصر ضد السد – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة - SSC 1 HD. - beIN Sports 1 AFC HD. - الكأس 9 HD. - AD Sport Premium 2 HD

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