بعد إصابة أحمد ياسر ريان.. معلومات هامة عن كسر عظم الترقوة

علاج كسر عظم الترقوة.. تعرض اللاعب أحمد ياسر ريان أمس لإصابة قوية خلال مباراة فريقه البنك الأهلي ضد الأهلي، حيث تعرض لكسر في عظمة الترقوة وتم نقله على أثرها المستشفى وذلك للخضوع لجراحة عاجلة.

لذا، سيعرض لكم الموجز في السطور التالية طرق علاج كسر الترقوة وكيفية التعامل معه ومعلومات مهمة أخرى.

إصابة اللاعب أحمد ياسر ريان

أماكن كسر عظام الترقوة

ويحدث كسر الترقوة في إحدى العظمتين الطويلتين الرقيقتين اللتين تربطان عظم القص بالكتف، وبناءً على ما نشره الموقع الطبي "webmd"، هناك ثلاثة أنواع من كسور الترقوة:

في منتصف عظم الترقوة بين عظم القص ومفصل الكتف.

وأيضاً يمكن أن يكون الكسر بالقرب من مفصل الكتف.

أو يكون الكسر بالقرب من عظم القص (وهو أقل أنواع كسر الترقوة شيوعًا).

أعراض كسر عظم الترقوة

عادةً ما يكون كسر عظم الترقوة واضحًا جدًا، ويمكن أن تشعر به أحياناً وهو ينكسر أو تسمع صوت طقطقة حين حدوث ذلك، وبعد ذلك، ومن المحتمل أن تعاني من:

الألم والتورم.

صعوبة في تحريك ذراعك وكتفك.

شعور بالألم الشديد عند محاولة رفع ذراعك.

ترهل في كتفك.

نتوء حول منطقة الكسر.

أسباب كسر عظم الترقوة

عادة، ما تحدث كسور الترقوة بسبب حادث، وتشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة ما يلي:

التعرض للضرب أو السقوط على كتفك.

أو السقوط بقوة على يدك أو ذراعك.

أو السقوط من الدراجة.

علاج كسر عظم الترقوة

عادةً ما يتم شفاء عظم الترقوة المكسور من تلقاء نفسه، كل ما عليك فعله فقط هو منحه بعض الوقت، وللعمل على تسريع عملية الشفاء، يمكنك الحصول على:

تركيب جبيرة أو دعامة وذلك لمنع كتفك من الحركة.

أو ارتداء حمالة لذراعك، والتي قد تستخدمها لعدة أيام.

أوتناول مسكنات الألم المضادة للإلتهابات، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين أو النابروكسين، والتي تعين على تخفيف الألم والتورم.

أو ممارسة تمارين تقوية لتوسيع نطاق الحركة.

أو أن تقوم بوضع كمادات الثلج على العظم المكسور لمدة 15 - 20 دقيقة كل بضع ساعات وذلك لتخفيف الألم وتقليل التورم.

وفي حالات نادرة وخاصة حين تضرر الأربطة - قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية وذلك لإصلاح كسر الترقوة.

كسر عظم الترقوة

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