تعرف على النشرة المرورية لليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

النشرة المرورية، تشهد مختلف المحاور والطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2023، كثافات مرتفعة، داخل محافظة القاهرة الكبرى، منها شارع لطفي السيد باتجاه ميدان رمسيس، وكذا شارع صلاح سالم باتجاه مطلع كوبر 6 أكتوبر، وطريق الخليفة المأمون إلى نفق العباسية، النشرة المرورية، هذا إلى جانب كثافات أخرى بطريق النصر للقادم من منشية ناصر باتجاه الشهيد هشام بركات، النشرة المرورية، ويستعرض موقع الموجز، الحالة المرورية ببعض الطرق وبدائلها

الكثافات على بعض الطرق السريعة والكباري

وشهد كوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو باتجاه الكورنيش، وكوبري السودان باتجاه شارع السودان، وكوبري فيصل القادم من مناطق فيصل، وكوبري إمبابة باتجاه مناطق الوراق، فيما توجد كثافات مرتفعة على كوبري حدائق القبة باتجاه ميدان القبة.

حالة المرور بميدان عبدالمنعم رياض

فيما سادت حالة من التباطؤ فى منطقة المظلات، بالإضافة إلى ميدان عبدالمنعم رياض باتجاه منطقة وسط المدينة، وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، حالة من التكدس المروري، بينما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة، لتيسير حركة مرور السيارات.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، وشارع البحر الأعظم وصولاً لشارع النيل السياحي كثافات مرورية، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان الجلاء أمام القادم من شارع التحرير، مرورا بكوبري قصر النيل وصولا إلى ميدان التحرير.

الحالة المرورية بمحافظة الجيزة

وتشهد الحالة المرورية بالجيزة، كثافات مرتفعة في كلا من شارع النيل بالاتجاهين، وشارع الهرم القادم من ميدان الرماية باتجاه نفق الهرم، وذلك بسبب الغلق الجزئي لشارع الهرم؛ بسبب عمليات الإنشاء الخاصة بخمس محطات مترو الأنفاق، وإلزام قائدي المركبات اتباع شارعي فيصل وترسا، فضلا عن حالة تكدس شهدها كلا من شارع السودان حتى تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية، وكذلك شارع جامعة الدول العربية باتجاه مطلع كوبري 15 مايو.

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