معايير ومواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية .. اعرف التفاصيل

يتسأل الطلاب عن معايير ومواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية، بالصفوف الثلاثة للفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى معرفة عدد الاسئلة وطريقة توزيع الدرجات وضوابط امتحانات نصف العام وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، نظرًا للتساؤلات التي اذادت خلال الفترة الأخير من أولياء الأمور والطلاب.

امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية

مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية

تأتي مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية للصف الأول والثاني الإعدادي بعدد الاسئلة تصل إلى 4 اسئلة إجبارية، كل سؤال بقيمة 6 درجات، حيث أن المجموع الكلي للفصل الدراسي 100 درجة.

أما توزيع الدرجات في الامتحانات التحريرية تصل إلى 24 درجة، وللعملي 6 درجات، و15 درجة لكل من اختبارَي أكتوبر ونوفمبر، إضافةً إلى 10 درجات للسلوك، و10 درجات لكراسة الواجب، و20 درجة للاختبارات الأسبوعية.

مواصفات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

وتأتي مواصفات امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية في الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” تصل عدد الأسئلة إلى 4 أسئلة إجبارية، كل سؤال بقيمة 10 درجات، حيث أن الامتحان التحريري يصل إلى 40 درجة تُقسَّم إلى 20 درجة نهائية للفصل الدراسي الأول.

امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية

معايير اسئلة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية

معايير اسئلة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية تغطي جميع وحدات المقرر الدراسي لنواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج، وتتنوع بين:

موضوعية مثل الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، إعادة الترتيب، وغير ذلك.

مقالية قصيرة كالشرح، التوضيح، التفسير، والمقارنات.

زمن الإجابة ساعتان، وتشمل وقت المراجعة.

ضوابط امتحانات المرحلة الإعدادية

تجنب تكرار مضمون الأسئلة أو صياغتها بطرق مختلفة.

الأسئلة تتطلب إجابات دقيقة ومحددة.

استبعاد المعلومات الإثرائية غير الأساسية.

موعد امتحانات المرحلة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية للصف الثاني والثالث من يوم 11 يناير إلى 16 يناير القادم من عام 2025، أما للشهادة الإعدادية تبدأ من 18 يناير إلى 23 يناير وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

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