رابط استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية 2025.. طرق الدفع والتسجيل

تقدم بوابة الأزهر الشريف خدمة التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الأزهرية 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب التقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية عبر الإنترنت وذلك لتعبئة استمارة التقدم.

حيث يجب إرفاق بعض الأوراق الضرورية مثل إيصال دفع المصروفات الدراسية ورسوم الامتحانات، بالإضافة إلى صور شخصية للطالب، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الأزهرية 2025.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الأزهرية 2025

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل عبر الرابط المخصص على بوابة الأزهر من خلال الضغط هنا .

2. اختيار "تسجيل استمارة الشهادة الأزهرية 2024-2025".

3. إدخال البيانات المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

4. التأكد من صحة البيانات المدخلة.

5. إدخال الرقم السري للطالب واحتفاظه به.

6. تعبئة جميع البيانات في الاستمارة الإلكترونية.

7. رفع صورة شخصية للطالب (مطابقة للصورة المرفقة مع الملف المرسل لإدارة المدرسة).

8. الضغط على "حفظ الاستمارة"، ثم طباعة نسخة منها لإرفاقها بالملف وتسليمها للمدرسة.

الشهادة الأزهرية 2025

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الأزهرية 2025

-إيصال دفع المصروفات الدراسية (الأصلي وصورة منه).

-إيصال دفع رسوم الامتحان (الأصل).

-احضار 4 صور شخصية (4×6) بخلفية بيضاء مع كتابة اسم الطالب الرباعي عليها.

وفي سياق اخر، أوضحت الوزارة أن فقدان الجهاز أو إتلافه، مما يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز،

وتشمل هذه القيمة جميع النفقات التي تحملتها الوزارة، بما في ذلك المصروفات الإدارية، مع تسليم جهاز بديل للمستلم حتى انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.

تفاصيل عقوبة تلف التابلت

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة.

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