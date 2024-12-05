قصة السيدة نفيسة أم الزاهدات وصلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم

السيدة نفيسة.. اختتمت الطرق الصوفية في مصر، أمس الأربعاء، احتفالها بـ مولد السيدة نفيسة ، ما دفع العديد من المسلمين إلى الاهتمام أكثر بمعرفة تفاصيل حياتها العطرة وكراماتها العظيمة، و تعتبر السيدة نفيسة واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي، حيث اشتهرت بزهدها وتقواها، ولقبت بـ "أم الزاهدات" بسبب عبادتها وتفانيها في خدمة الله.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز تفاصيل عن حياة السيدة نفسية المباركة وصلتها بنبينا الكريم، وتسلط الضوء على الكرامات التي أثر عنها، مما جعلها رمزًا للتقوى والإيمان في قلوب المسلمين.

السيدة نفيسة

من هي السيدة نفيسة التي في مصر؟

السيدة نفيسة رضي الله عنها هي ابنة الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن سيدنا علي وفاطمة الزهراء، مما يجعلها من نسل بيت النبوة. وُلدت في المدينة المنورة عام 145 هجريًا، وكان والدها أمير المدينة، وتعتبر السيدة نفيسة واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي، حيث اشتهرت بعبادتها وزهدها.

تزوجت السيدة نفيسة من إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، وكان يُلقب بـ “إسحاق المؤتمن”، عاشت السيدة نفيسة حياة مليئة بالتقوى والتعبد، وكانت تعتبر مثالًا للصلاح والتقوى، حيث كانت تلزم المسجد النبوي الشريف منذ صغرها.

وصلت السيدة نفيسة إلى مصر في عام 193 هجريًا، وظلت فيها نحو 15 عامًا حتى توفيت عام 208 هجريًا، ومنذ ذلك الوقت، أصبح ضريحها في القاهرة مكانًا مقدسًا يتوافد إليه المسلمون من مختلف أنحاء العالم، عرفت السيدة نفيسة باستجابة دعائها وكراماتها، كما كانت متواضعة وذات قلب نقي، وقد أشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أن السيدة نفيسة كانت مثالاً حيًا للعبادة والزهد في القرن الثاني الهجري، وأن المصريين ينجذبون إلى ضريحها باعتبارها رمزًا للتقوى والصلاح.

قصة السيدة نفيسة

ما قرابة السيدة نفيسة بالرسول؟

السيدة نفيسة رضي الله عنها هي واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي، ولها علاقة مباشرة بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال نسبها الطاهر. فهي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابنته السيدة فاطمة الزهراء، والدتها هي فاطمة الزهراء، وزوجها هو الإمام علي بن أبي طالب، مما يجعل السيدة نفيسة من نسل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم.

لماذا حفرت السيدة نفيسة قبرها بنفسها؟

عرف عن السيدة نفيسة رضي الله عنها زهدها العميق وعبادتها الخالصة، حيث كانت تمضي معظم وقتها في المسجد النبوي الشريف تتعبد وتدعو، وكانت قدوة في الإيمان والصبر، وهو ما ذكرته زينب بنت أخيها يحيى المتوج، حين قالت: "خدمتُ عمّتي السيدة نفيسة أربعين عامًا، فما رأيتها نامت بليل، ولا أفطرت إلا في العيدين وأيام التشريق"،وأشارت إلى صبرها وجهادها في العبادة، حيث كانت تقول: "كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون؟".

وقد ورد أنها حفرت قبرها بيديها، في مشهد يعبر عن تفانيها في العبادة، حيث كانت تنزل فيه وتصلي فيه كثيرًا، قيل إنها قرأت القرآن كاملاً فيه 190 مرة وهي تبكي بكاءً شديدًا، تعبيرًا عن خشوعها وحبها لله، هذه القصة تبرز عمق إيمان السيدة نفيسة وتقواها، وتظهرها كإحدى الشخصيات التي تركت بصمة كبيرة في التاريخ الإسلامي بفضل عبادتها وزهدها.

مسجد السيدة نفيسة

11 توافقًا مع النبي صلى الله عليه وسلم

نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، بعضًا من التوافقات التي جمعت السيدة نفيسة رضي الله عنها، حفيدة بيت النبوة، مع جدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه التوافقات لتؤكد على مكانتها الرفيعة في التاريخ الإسلامي، ومنها:

تزامن شهر ميلادها مع شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كانت دائمة الذكر لله تعالى، وخاصة في قراءة القرآن.

اشتهرت بكثرة الصيام، حتى أنها توفيت وهي صائمة.

كانت قوامة الليل، تدأب على الصلاة في الليل.

ختمت القرآن مرات عديدة، حيث قيل إنها ختمته ما بين 170 مرة إلى 3 آلاف مرة.

عرفت بكثرة العطاء، حيث كانت تمد يدها للخير وتكرم اليتامى والمساكين.

كانت من كبار أهل العلم وتوقرهم، مثل الإمام الشافعي.

كان الجميع يحبها ولا يرغب في فراقها، كما فعل أهل مصر جميعًا.

سمت ابنيها القاسم وأم كلثوم، تيمناً باسمين من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم.

كانت تحسن معاملة جارتها غير المسلمة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

توفيت عن 63 عامًا، وهو ذات العمر الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

مسجد السيدة نفيسة

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