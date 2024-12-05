إحالة معلم لغة عربية بالجيزة للتحقيق بسبب الإهمال في تفعيل الخطة العلاجية للطلاب الضعاف

إحالة معلم لغة عربية للتحقيق.. أجرى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة الدقي التعليمية، رافقه فيها محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية حيث أصدر توجيهات صارمة وأشاد بالجهود المبذولة في بعض المدارس، مع اتخاذ إجراءات لضمان تحسين الأداء في أخرى.

إحالة مدرس لغة عربية للتحقيق

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إحالة سامي محمد عبدالرؤوف معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين إلى الشئون القانونية بسبب الإهمال في تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية للطلاب الضعاف.

سعيد عطية وكيل وزارة التربية

جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة للمدارس

وفي مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية، وجه سعيد عطية بتفعيل دفتر الاحتياطي لضمان عدم وجود أي فصل دون معلم، وتابعة سجل القرائية رقم 26 وتحفيز الطلاب عبر الأنشطة المدرسية لجذبهم إلى المدرسة.

كما وجه التوجيه الفني والمالي بمدرسة أحمد محروس مصطفى الرسمية لغات بمراجعة التقييمات والخطط العلاجية وسجل القرائية رقم 26، ومتابعة دقيقة للجمعية التعاونية وإعداد التقارير اللازمة لضمان سلامة الإجراءات.

المدرسة نواة بناء المستقبل

وقال في رسالته "المدرسة هي نواة بناء المستقبل، وتحقيق الانضباط والجودة في الأداء هو مسؤولية كل فرد يعمل في هذا القطاع، تعليمنا اليوم هو مستقبل وطننا غدًا، ولن نتوانى عن محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تحقيق أهدافنا الوطنية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي وصفوف النقل 2025

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم 18 يناير 2025، على أن تستمر حتى يوم 23 يناير 2025، كما اعلنت عن موعد امتحانات صفوف النقل، والتي من المقرر ان تبدأ يوم 11 يناير 2025، لتستمر حتى 16 يناير من نفس الشهر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز، الخريطة الزمنية للعام الدراسي، فقد أكدت الوزارة أن الترم الأول سينتهي رسميًا يوم 23 يناير 2025.

- 23 يناير 2025 الموافق يوم الخميس سيكون موعد انتهاء الترم الدراسي الاول 2025.

- 11 يناير 2025 الموافق يوم السبت ستكون أول بداية امتحانات الترم الدراسي الاول.

-25 يناير 2025 الموافق يوم السبت ستكون هذه اجازه نصف العام الدراسي 2025.

- 6 فبراير 2025 الموافق يوم الخميس ستنتهي اجازه نصف العام الدراسي 2025.

- 8 فبراير 2025 الموافق يوم السبت بداية الترم الدراسي الثاني 2025.

- 5 يونيو 2025 الموافق يوم الخميس هذا الموعد ينتهي الترم الدراسي الثاني.

- 24 مايو 2025 الموافق يوم السبت سوف تبدأ الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2025.

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