موعد امتحانات الترم الاول 2025.. اعرف هتمتحن امتى؟

تزداد معدلات البحث من قبل الطلاب في جميع المراحل الدراسية خلال هذه الفترة حول مواعيد امتحانات الترم الاول 2025 ، حيث ينتظر الجميع بدء الامتحانات والإجازات القادمة، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير 2025، وفقًا لما أُعلن عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الاول

تبدأ امتحانات الترم الاول 2025 لجميع المراحل الدراسية من 14 إلى 23 يناير 2025، وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات النقل، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 يناير، حيث تُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي أولًا، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي. أما امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي فتبدأ أيضًا في 11 يناير، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.

امتحانات الترم الاول 2025 لصفوف النقل

فيما يخص امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي من 1 حتى 16 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير وتنتهي في 23 من نفس الشهر، كما سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مثل مواد المستوى الرفيع، قبل الامتحانات الأساسية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

تُعقد الامتحانات في فصول المدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان النزاهة والسرية، مع توفير الأدوات اللازمة لتهيئة بيئة امتحانية مريحة للطلاب، كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية، وضمان عدم تسريب الأسئلة، أما بالنسبة لإجازة نصف العام، فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك حتى نهاية يناير 2024، وتشمل الإعارات دولًا عربية وأخرى غير ناطقة بالعربية، مع تحديد عدة شروط ومتطلبات لكل فئة في التقديم.

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