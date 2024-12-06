حصاد وفيات النجوم في عام 2024.. صدمات حزن في الساحة الفنية

شهد عام 2024 العديد من الصدمات التي هزت الوسط الفني في مصر والوطن العربي من وفيات النجوم، حيث ودعنا مجموعة من نجوم الفن الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الفن بأعمالهم الخالدة، هذه الأسماء التي غيبتها الوفاة، تركت وراءها إرثًا عظيمًا لن ينساه جمهورها ومحبوها.

يرصد موقع الموجز، حصاد وفيات النجوم في عام 2024 خلال السطور التالية.

حسن يوسف

في 29 أكتوبر 2024، رحل الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن.

بدأ مشواره الفني في الخمسينيات، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي لا تزال خالدة في أذهان محبيه، من أبرز أعماله: "أنا حرة" و"الأزواج الطيبين"، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا لا يُمحى.

حسن يوسف

مصطفى فهمي

في 30 أكتوبر، رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا عن عمر 82 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وُلد في أسرة سياسية مرموقة، وكان شقيق الفنان حسين فهمي.

عمل مصطفى فهمي في مجال الفن منذ السبعينات، وشارك في العديد من الأفلام والمسرحيات التي نجحت في ترك أثر قوي في الساحة الفنية.



مصطفى فهمي

حلمي بكر



توفي الموسيقار حلمي بكر في 1 مارس 2024 عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وُلد في 6 ديسمبر 1937 بالقاهرة، وعاش في أسرة محبة للفن.

بدأ مشواره الفني رغم التحديات، حيث قدم العديد من الألحان الخالدة التي ارتبطت بعدد من أبرز المطربين العرب. يعد حلمي بكر من أعظم موسيقيي مصر والوطن العربي، وقد ترك إرثًا فنيًا سيظل خالداً في ذاكرة الأجيال القادمة.

حلمي بكر

حمدي الرملي

توفي الفنان حمدي الرملي في 5 ديسمبر 2024، عن عمر 64 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية البارزة مثل "يوميات ونيس" و"فرقة ناجي عطا الله"، وأحدثت وفاته صدمة في الوسط الفني، خاصة وأنه كان آخر من رحل في هذا العام.

حمدي الرملي

شريفة ماهر

في 26 أكتوبر 2024، فقدنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر 92 عامًا، كانت واحدة من أهم نجمات السينما المصرية، واشتهرت بأدوارها المتسلطة والقوية في العديد من الأعمال مثل "رجل له ماضٍ" و"المصير". تركت وراءها إرثًا فنيًا مميزًا.

شريفة ماهر

ناهد رشدي

في 14 سبتمبر 2024، رحلت الفنانة ناهد رشدي عن 68 عامًا بعد معركة طويلة مع السرطان، تميزت في الدراما التلفزيونية، وكان أبرز أدوارها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، حيث قدمت دورًا أصبح علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية.

ناهد رشدي

الفنان النوبي محمد فوزي

رحل المطرب النوبي محمد فوزي في 12 أغسطس 2024، إثر حادث تصادم على طريق أسوان، وُلد في النوبة، وقدم العديد من الأغاني النوبية التي استمرت في قلوب محبيه، مثل "ليلة" و"عم يا جمالة". فقدنا بذلك صوتًا فنيًا مميزًا في عالم الغناء النوبى.

الفنان النوبي محمد فوزي

المنتج حسام شوقي وفقدان عمود من أعمدة السينما المصرية

في 2 أغسطس 2024، تعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة بعد وفاة المنتج حسام شوقي، الذي كان يشرف على شركة سنيرجي.

كما فقدنا ثلاثة من أبرز المنتجين في الشركة، إثر حادث سير مروع وكان لحسام شوقي دور كبير في دعم الإنتاج الفني المصري.

المنتجين

عمدة الدراما صلاح السعدني

في 19 أبريل 2024، رحل الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد مشوار طويل من العطاء الفني.

صلاح السعدني

اشتهر السعدني بتقديم دور العمدة سليمان غانم في مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي كان من أبرز الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري.





شيرين سيف النصر

من أبرز الراحلين في عام 2024 كانت الفنانة شيرين سيف النصر التي توفيت في 14 أبريل عن عمر ناهز 57 عامًا بعد معاناة مع هبوط حاد في الدورة الدموية.

كانت شيرين واحدة من أشهر نجمات الدراما المصرية في الثمانينيات والتسعينيات، وشاركت في العديد من الأعمال الناجحة مثل "غاضبون وغاضبات" و"اللص الذي أحبّه".

شيرين سيف النصر

أحمد فرحات

في 21 يوليو 2024، رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات عن عمر يناهز 73 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدخلته في العناية المركزة.

وُلد أحمد فرحات في 15 مارس 1951، وقد بدأ مشواره الفني في سن مبكرة. اشتهر بلقب "أشهر طفل في السينما المصرية"، حيث شارك في العديد من الأفلام البارزة في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات وقدم أعمالًا مع كبار النجوم، منها "مجرم في إجازة" و"إشاعة حب" و"إسماعيل يس في السجن".

أحمد فرحات

جميل برسوم

رحل عن عالمنا الفنان جميل برسوم يوم 3 مارس 2024 عن عمر يناهز 70 عامًا، إثر توقف عضلة القلب.

وُلد في محافظة البحيرة ضمن أسرة مكونة من 8 أبناء، ودرس في المعهد العالي الزراعي قبل أن ينتقل إلى معهد الفنون المسرحية، حيث تخرج في دفعة ضمت فنانين بارزين مثل محمد كامل ومحمد العربي وسعاد نصر.

بدأت مسيرته الفنية عندما اكتشفه المخرج سمير العصفوري، الذي طلب منه الانضمام إلى مسرح الطليعة، ليبدأ بعدها مشواره الفني الذي امتد إلى التليفزيون والسينما.

جميل برسوم

تامر ضيائي

في 17 يوليو 2024، فقد الوسط الفني أيضًا الفنان تامر ضيائي، الذي توفي عن عمر 52 عامًا إثر حادث سير مؤسف.

بدأ تامر مشواره الفني في بداية الألفية الجديدة، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل "قيد عائلي" و"الوصية"، حيث عرفه الجمهور بشخصياته المميزة وأدائه المبدع الذي نال إعجاب الجميع.

كان تامر فنانًا مخلصًا لفنه، دائم السعي لتقديم أعماله بكل حب واحترافية، ورحيله شكل صدمة كبيرة لعشاقه وزملائه في الوسط الفني.

تامر ضيائي

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