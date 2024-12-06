مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-12-2024 بالدوري الإيطالي وروشن السعودي والإسباني

تقام على مدار اليوم الجمعة 6-12-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإيطالي وكأس ألمانيا فضلًا عن دوري روشن السعودي.

وتستأنف اليوم بقية مباريات اليوم في دوري روشن السعودي حيث يستضيف فريق الاتحاد بقيادة الفرنسي لوران بلان أمام نظيره النصر ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن.

ويستضيف نادي إنتر ميلان منافسه بارما ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي كما سيواجه فريق ميلان نظيره أتالانتا .ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الجمعة بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ساجرادا اسبيرانسا X الترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

انتر ميلان X بارما – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت X يونيون برلين – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X ستاد بريست – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أوكسير X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخلود X القادسية - الساعة 4:50 مساء على قناة SSC 2

العروبة X الرياض – الساعة 4:55 مساء على قناة SSC 1

الاتحاد X النصر – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات اليوم الدوري التركي

طرابزون سبور X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

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