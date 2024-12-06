مواعيد مباريات الجولة 16 بـ الدوري الإسباني.. مواجهات نارية

يترقب عشاق بطولة الدوري الإسباني، انطلاق مباريات الجولة الـ 16 من البطولة التي تشهد صراع شرس وتقليدي بين الغريمين برشلونة وريال مدريد علي مراكز الصدارة والسعي للتتويج بالبطولة للموسم الجاري.

وتشهد هذه الجولة مواجهات من العيار الثقيل حيث يلتقي فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس كما يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية ضد نظيره جيرونا وتقام مباريات الجولة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين القادمين.

جدول مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإسباني

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لـ الدوري الإسباني ويأتي كالأتي..

مباريات الجمعة 6 ديسمبر

سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا - 10 مساء

مباريات السبت 7 ديسمبر

لاس بالماس ضد بلد الوليد - 3 مساء

ريال بيتيس ضد برشلونة - 5:15 مساء

فالنسيا ضد رايو فاليكانو - 7:30 مساء

جيرونا ضد ريال مدريد - 10 مساء

مباريات الأحد 8 ديسمبر

ليجانيس ضد ريال سوسيداد - 3 مساء

أتلتيك بيلباوضد فياريال - 5:15 مساء

أوساسونا ضد ديبورتيفو ألافيس - 7:30 مساء

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية - 10 مساء

مباريات الاثنين 9 ديسمبر

خيتافي ضد إسبانيول - 10 مساء

الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 16 يرصده الموجز و يأتي كالتالي:

1.نادي برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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