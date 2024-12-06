آدم في حفل أساطير الطرب مع بهاء سلطان وأحمد سعد 13 ديسمبر

يُحيي المطرب اللبناني آدم، حفلتين متتاليتين في الأرينا كويت يومي ١٢ ديسمبر مع النجم تامر حسني و ١٣ ديسمبر في حفل "أساطير الطرب" مع الفنانين بهاء سلطان وأحمد سعد من إنتاج وتنظيم PACHA GROUP ضمن فعاليات مهرجان "موسم الكويت الغنائي" - الظاهرة الفنية الأضخم في الكويت .

وفي هذا الصدد، صرحت الجهة المنظمة أن "آدم" يجهز الآن برنامج غنائي مختلف لكل حفل ليحمل طابعاً فريداً، ما يضمن لجمهور الكويت الذواق الاستمتاع بليلتين فنيتين لا تُنسى.

كما أكدت أن المفاجآت ما زالت مستمرة استكمالاً لنجاحات PACHA GROUP، مشيدة بثقة الفنانين الكبيرة بالشركة، ما يحملها مسؤولية كبيرة لتقديم فعاليات تُثري المشهد الفني.

حفل تامر حسني وآدم بالكويت

ويرص لكم الموجز تزامن هذا الحدث مع النجاح الكبير الذي يحققه "الحفل الأسطوري" للفنان تامر حسني وآدم قبل اقامته يوم 12 ديسمبر، إذ نفدت جميع تذاكره خلال وقت قياسي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ PACHA GROUP المنتج حسين موسى، عن رهانه الكبير على نجاح الحفلين، مؤكدا على التعاون المثمر مع إدارة “الأرينا كويت” لإنجاح تلك الحفلات وإخراجها بشكل يليق بالجمهور الغفير الذي سيحضر ليلتين تجمع كوكبة من النجوم في ١٢ و ١٣ ديسمبر الجاري.

وأختتم موسى: "استعدوا لحضور حدث فني غير مسبوق يُضاف إلى سجل الإنجازات الفنية في الكويت" .

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