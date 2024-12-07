بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-12-2024 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأبطال أفريقيا

تقام على مدار اليوم السبت 7-12-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية ضمن فعاليات منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أفريقيا.

وتستأنف بقية مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي حيث يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام منافسه نادي إيفرتون.

في المقابل يواجه فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي منافسه جيرونا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني " الليجا".

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أورلاندو بيراتس ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم السبت بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



اورلاندو بيراتس X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانيما انيون X الرجاء – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

إستاد أبيدجان X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

الجيش الملكي X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

مولودية الجزائر X يانج أفريكانز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مباريات اليوم- الدوري الإنجليزي

برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم بـ والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بوخوم X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا مونشنجلادباخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو X تولوز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X لوهافر – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أنجيه X ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج X الاتفاق – الساعة 2:55 ظهرا على قناة SSC 2

الهلال X الرائد – الساعة 4:40 مساء على قناة SSC 1

التعاون X الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري القطرى والقنوات الناقلة



الأهلي X السد – الساعة 2 ظهرا على قناة الكأس القطرية 1

الدحيل X الخور – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

قطر X الريان – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة

الوحدة X العروبة – الساعة 2:45 عصرا على قناة دبى الرياضية 1

العين X بني ياس – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 1

كلباء X الجزيرة – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية 2

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