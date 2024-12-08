حصاد 2024.. طفرة في الدراما الكوميدية على الشاشات العربية

عام 2024 شهد طفرة في الأعمال الكوميدية التي أضاءت شاشات التلفزيون برسم الابتسامات على وجوه الجمهور، هذه المسلسلات قدمت توليفة مميزة بين الكوميديا الراقية والحبكات الدرامية الطريفة، وكانت فرصة للاستمتاع بمواقف وشخصيات أضفت أجواءً من الفرح والمتعة.



ويرصد موقع الموجز أبرز الأعمال الكوميدية التي برزت خلال عام 2024 بمناسبة اقتراب انتهاؤه:

مسلسل أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة

عرض مسلسل أشغال شقة حياة أسرة مصرية تواجه أزمات طريفة مع الخادمات داخل شقتها، حيث يعمل الأب طبيبًا والأم مذيعة تلفزيونية، مما جعل الأحداث مليئة بالكوميديا والمفارقات، شارك في بطولة العمل هشام ماجد، أسماء جلال، محمد محمود، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج خالد دياب.

مسلسل الكبير أوي 8





عاد أحمد مكي بجزء جديد من السلسلة الشهيرة لمسلسل الكبير أوي، حيث واجه الكبير أوي تحديات اجتماعية وضغوطًا بصفته عمدة قرية المزاريطة، مما ولّد مواقف ساخرة ومضحكة، شارك في العمل محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، أمينة خليل، حسين أبو حجاج، وهو من إخراج أحمد الجندي.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه





تدور قصة مسلسل بابا جه حول هشام، مدير فندق أربعيني واجه تداعيات أزمة كورونا وآثارها على حياته المهنية والشخصية، المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد





دارت أحداثه عن مفارقة كوميدية جمعت أبًا وابنه بنفس العمر نتيجة حادث نووي غامض، ما خلق سلسلة من الأحداث الساخرة والمواقف المضحكة، بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي ومن إخراج محمد أمين.

مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي عمل فانتازي دار حول زمن الأربعينيات والحاضر، حيث عاش البطل حياة مزدوجة بعد اكتشاف سرداب في منزل والده، المسلسل من بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان، آية سماحة، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

مسلسل فراولة

روى قصة قارئة فنجان وابنة حارس عقار تتحول إلى شخصية مؤثرة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة في الطاقة، في رحلة صعود مليئة بالكوميديا، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، ومن إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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