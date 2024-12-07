بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا

يقدم " الموجز " خدمة بث مباشر مباراة الأهلي أمام نظيره نادي أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبقى ساعات قليلة على انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام منافسه نظيره أورلاندو بيراتس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد و بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة النادي الأهلي اليوم أمام منافسه نادي أورلاندو بيراتس ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام فريق أورلاندو بيراتس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

النادي الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس عبر شاشة قناة بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز في لقائه الأولى أمام أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب “ القاهرة الدولي”.

وحصد النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه بهدف في لقاء الإياب.

تشكيل النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

خط الوسط : أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم : رضا سليم - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر

قائمة النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس



في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.

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