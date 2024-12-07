المالية تكشف حقيقة تغيير سعر الضريبة.. تفاصيل

حقيقة تغيير سعر الضريبة.. أصبح موضوعًا يشغل الكثير من المواطنين والمؤسسات في الآونة الأخيرة، ويُعتبر النظام الضريبي أداة رئيسية للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ولذلك، فالحديث حول حقيقة تغيير سعر الضريبة، أو أي تعديل في أسعار الضرائب يثير اهتمامًا واسعًا لما له من تأثير مباشر على الأفراد والشركات.

حقيقة تغيير سعر الضريبة

الموجز يرصد حقيقة تغيير سعر الضريبة، حيث تشهد مصر تغييرات مستمرة في سياساتها الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الموازنة العامة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية النقاش حول الضرائب، سواء كانت ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الدخل، أو الضرائب على الشركات.

ويُلاحظ أن الهدف من أي تعديل هو مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم والعجز في الميزانية، مع الحفاظ على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن حقيقة تغيير سعر الضريبة مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحزم شديد مع الفواتير الوهمية.

حقيقة تغيير سعر الضريبة

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، سواء كانوا شركات، تجارًا، أو وسطاء، وذلك دون أي تهاون في مواجهة إهدار موارد الدولة نافيًا ما تردد حول تغيير سعر الضريبة.

وأوضح أن المالية تواصل جهودها المستمرة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مشيرًا إلى عدم وجود أي نية لتغيير سعر الضريبة في الفترة الحالية.

وزارة المالية تستهدف استقرار سعر الضريبة

وأكد أن وزارة المالية تستهدف استقرار سعر الضريبة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لا يُعتبر بديلاً عن إصدار وثيقة السياسات الضريبية المزمع طرحها للحوار المجتمعي في الفترة المقبلة، ويهدف ذلك إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية للمكلفين.

وجاءت تصريحات الكيلاني خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عُقد يوم السبت، الذي حضره أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من المستشارين والمساعدين، ورؤساء القطاعات بمصلحة الضرائب، كما شارك في الحدث عدد من نواب الأحزاب والبرلمان، مما يعكس أهمية الموضوعات التي تم تناولها في هذا المؤتمر.

من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تُعلن دائمًا عن أي تغييرات ضريبية بوضوح وتتيح الفرصة للنقاش المجتمعي حولها قبل التطبيق، لذلك، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هناك تعديل قريب في أسعار الضرائب؟ وماذا يعني ذلك للأفراد والشركات؟

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