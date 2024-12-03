موعد قبض شهر ديسمبر 2024.. وصرف المتأخرات على أربعة أيام

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد قبض شهر ديسمبر 2024 ، للعاملين بالدولة، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، ويستمر قبض ديسمبر لمدة خمسة أيام.

و يأتي هذا الإعلان بشأن قبض ديسمبر، في إطار سعي الوزارة لتوفير التسهيلات للموظفين وضمان وصول مستحقاتهم في الوقت المحدد، ولذا ينشر الموجز جدول قبض مرتبات شهر ديسمبر 2024 في التقرير التالي.

جدول قبض مرتب شهر ديسمبر 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 سيستمر على مدار خمسة أيام من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكما سيتم صرف المتأخرات المالية الخاصة بالمرتبات خلال أربعة أيام تبدأ من 8 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2024.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

مع بدء صرف مرتب ديسمبر 2024، يتم العمل بجدول الحد الأدنى للأجور لمرتبات ديسمبر الذي تم تحديثه بداية العام الجاري، والحد الأدنى للأجور للموظفين في الدولة تم تحديده وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

يعد هذا الجدول جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين مستويات الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة.

صرف المرتبات

آلية صرف قبض ديسمبر والمتأخرات

تم التأكيد على أن صرف المرتبات سيتم من خلال القنوات الرسمية مثل ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد، ما يتيح للعاملين سهولة الحصول على مستحقاتهم، بالنسبة لصرف المتأخرات، فستكون موزعة على أربعة أيام لتجنب التكدس وضمان انسيابية العمليات المالية.

أهمية تحديث الحد الأدنى للأجور

يأتي تحديث الحد الأدنى للأجور كخطوة أساسية لدعم العاملين في الدولة ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتؤكد الحكومة التزامها بتحسين ظروف المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي والهيئات العامة.

نصائح للاستفادة من صرف المرتبات:

1. متابعة الجدول المعلن للصرف لتجنب الزحام.

2. التأكد من تحديث البيانات الشخصية بالبنوك لتسهيل العمليات المالية.

3. استخدام خدمات الصراف الآلي في أوقات أقل ازدحامًا لضمان سرعة الحصول على المرتب.

ويشكل الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 خطوة هامة نحو تنظيم الصرف المالي للعاملين بالدولة، كما أن الالتزام بجدول الحد الأدنى للأجور يعكس جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين الاقتصادية.

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