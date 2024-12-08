نادي بيراميدز يوجه ضربة قوية لـ الزمالك بسبب هذا الثنائي

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية لـ مسؤولي نادي الزمالك بخصوص الاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعمل مسؤولو نادي الزمالك حاليًا على ضم لاعبين من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تعزيز صفوف الفريق للمنافسة في جميع البطولات المحلية والإفريقية.

نادي بيراميدز يرفض رحيل الشيبي وجلال لـ نادي الزمالك

ووفقًا لمصادر " الموجز" ، هناك اهتمام من الزمالك بضم ثنائي بيراميدز، محمد الشيبي وأسامة جلال، استجابةً لطلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وأفاد المصدر أن الزمالك تواصل مع الشيبي وجلال اللذين أبديا ترحيبًا بالانتقال إلى الفريق، ولكن القرار النهائي يعتمد على إدارة نادي بيراميدز، نظرًا لامتداد عقدهما مع النادي السماوي.

محمد الشيبي- نادي بيراميدز

وفي سياق متصل، أتم مسؤولو الزمالك أولى صفقات الفريق الشتوية بضم الإنجليزي أوفي إيجاريا في صفقة انتقال حر، لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر مقربة من نادي بيراميدز فإن هناك تمسك تام من جانب الفريق ببقاء محمد الشيبي وأسامة جلال ثنائي السماوي وعدم رحيلهما في الشتاء المقبل.

وأشارت المصادر أن ثنائي نادي بيراميدز يعتبران من الركائز الأساسية للفريق حيث يعتمد عليها بشكل كبير المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

موعد مباراة نادي بيراميدز المقبلة

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز للمواجهة المرتقبة ضد نادي دجوليبا المالي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة نادي دجوليبا أمام منافسه نادي بيراميدز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة نادي بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالي

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

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