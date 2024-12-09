بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-12-2024 بـ الدوري الإنجليزي والإسباني

تشهد مباريات اليوم الاثنين 9-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني هذا بالإضافة لـ الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق الكروي الأول بنادي وست هام يونايتد منافسه وولفرهامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج".

وبالنسبة لـ الدوري الإسباني سيتلقي فريق الكروي الأول بنادي خيتافي أمام إسبانيول بينما يواجه مونزا مستضيفه نادي أودينيزي في بطولة الكالتشيو الإيطالي.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأثنين بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري التركي

جازينتاب X تشايكور ريزا سبور – الساعة 7 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ15



1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

جدير بالذكر أن مواجهة ليفربول وإيفرتون قد تأجلت في الأسبوع الـ15 بسبب سوء الأحوال الجوية حيث من المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الإنجليزية عن الموعد الجديد للقاء.

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