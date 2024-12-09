آخر موعد لحجز شقق مشروع جنة 2024.. التفاصيل والخطوات الكاملة للتقديم

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لشقق مشروع جنة 2024، والذي يشمل 782 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن جديدة، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل.

وأعلنت الوزارة عن الموعد النهائي للتقديم، على شقق جنة 2024، إلى جانب شروط وخطوات الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ويكشف الموجز تفاصيل مشروع جنة 2024 واخر موعد لحجز الشقق

تفاصيل شقق مشروع جنة 2024

يتضمن مشروع جنة 2024 توفير 782 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مدن رئيسية كالتالي:

مدينة القاهرة الجديدة: 409 وحدات سكنية.

مدينة 6 أكتوبر: 223 وحدة سكنية.

مدينة دمياط الجديدة: 150 وحدة سكنية.

مشروع جنة



آخر موعد لحجز شقق مشروع جنة 2024

حددت وزارة الإسكان أن يوم 26 ديسمبر 2024 سيكون آخر موعد لاستقبال طلبات الحجز لشقق مشروع جنة 2024 في المدن الجديدة.

شروط حجز شقق مشروع جنة 2024

للحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع، يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

أن يمتلك المتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

يحق التقديم للأفراد من ذوي الهمم أو من ينوب عنهم قانونيًا.

يُمنع التقديم لأكثر من وحدة سكنية للعائلة الواحدة (الزوج أو الزوجة).

حجز شقق جنة مصر



كيفية التقديم لحجز شقق جنة مصر 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق مشروع جنة 2024 التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط المخصص للحجز.

2. الاطلاع على كراسة الشروط وطباعة نسخة منها لمراجعة كافة التفاصيل.

3. الضغط على خيار "حجز الوحدات السكنية".

4. تحديد المدينة المرغوب التقديم بها.

5. إنشاء حساب جديد عبر إدخال البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني.

6. اختيار الوحدة المناسبة وتحديد الطابق المطلوب.

7. تعبئة بيانات الحجز واختيار طريقة السداد المناسبة.

8. رفع المستندات المطلوبة لإتمام الطلب.

خطوات سداد ثمن الوحدة السكنية

يتمكن المتقدمون من اختيار طريقة السداد المناسبة لثمن الوحدة السكنية عند تقديم الطلب، مع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة من الوزارة لضمان قبول الطلب.

رابط التقديم لحجز شقق مشروع جنة 2024

للتقديم ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشقق جنة 2024، يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر هذا الرابط.

مشروع جنة 2024 يعد فرصة مميزة للأسر المصرية للحصول على سكن مناسب في مدن جديدة بتصميمات عصرية وأسعار تنافسية،وسارع بالحجز قبل الموعد النهائي لضمان الحصول على الوحدة المناسبة لاحتياجاتك.

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