مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية

عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا علي موعد مع وجبة دسمة مساء اليوم الثلاثاء حيث تنطلق مباريات الجولة السادسة للبطولة و التي تجري منافساتها خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

تشهد هذه الجولة عدد من المباريات القوية في مقدمتها مباراة ليفربول ضد جيرونا و بوروسيا دورتموند ضد برشلونة و يوفنتوس ضد مانشستر سيتي وأرسنال ضد موناكو.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

يرصد الموجز مواعيد مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء وتأتي كما يلي..

كلوب بروج - سبورتنج لشبونة - 10 مساء - beIN Sports HD7

شاختار - بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN Sports HD4

ريد بول سالزبورج - باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN Sports HD2

ستاد بريست - أيندهوفن - 10 مساء -beIN Sports HD7

دينامو زغرب - سلتيك - 19:45 مساء -beIN Sports HD3

جيرونا - ليفربول - 19:45 مساء -beIN Sports HD2

لايبزيج - أستون فيلا - 10 مساء -beIN Sports HD5

باير ليفركوزن - إنتر - 10 مساء -beIN Sports HD3

أتالانتا - ريال مدريد - 10 مساء -beIN Sports HD1

ليفربول

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مبارايات اليوم الثلاثاء ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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